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Афишу на июнь составили в МОГТЮЗе
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Афишу на июнь составили в МОГТЮЗе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Афишу на июнь составили в Московском областном театре юного зрителя. В первый летний месяц маленьких театралов ждут любимые добрые сказки, музыкальные перформансы и серьезные драматические произведения.
«Щелкунчик», «Три поросенка», «Леди Совершенство», «Золушка», «Теремок», «Сказки Пушкина», «Дюймовочка», «Винни-Пух», «Улитка Уля» и, конечно, премьерные «Каникулы Бонифация», — все это ждет ребят уже в июне.
Для зрителей постарше на сцене покажут спектакли «Путешествие в счастье», «Ревизор», «По зеленым холмам океана» и «Шукшин».
Подробности о времени проведения представлений и билетах можно узнать на официальном сайте МОГТЮЗа.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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