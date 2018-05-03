Афишу на июнь составили в МОГТЮЗе

Афишу на июнь составили в Московском областном театре юного зрителя. В первый летний месяц маленьких театралов ждут любимые добрые сказки, музыкальные перформансы и серьезные драматические произведения.

«Щелкунчик», «Три поросенка», «Леди Совершенство», «Золушка», «Теремок», «Сказки Пушкина», «Дюймовочка», «Винни-Пух», «Улитка Уля» и, конечно, премьерные «Каникулы Бонифация», — все это ждет ребят уже в июне.

Для зрителей постарше на сцене покажут спектакли «Путешествие в счастье», «Ревизор», «По зеленым холмам океана» и «Шукшин».

Подробности о времени проведения представлений и билетах можно узнать на официальном сайте МОГТЮЗа.