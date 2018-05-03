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«Это искренний восторг». Хор Сретенского монастыря с концертной программой «Россия: время, вперед!» выступил в Нижневартовске
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«Это искренний восторг». Хор Сретенского монастыря с концертной программой «Россия: время, вперед!» выступил в Нижневартовске 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В концерте, кроме самого хора, участие приняли ансамбль «Терем-квартет», финалисты шоу «Голос», местные артисты и артистка театра и кино Любовь Толкалина, для которой такая коллаборация — истинная проверка таланта. «Получив приглашение выступить вместе с хором, испытала искренний восторг. Со сцены я читаю стихи. И хотя много раз делала это прежде, но почему-то именно в этом концерте, именно с такими артистами на одной сцене каждое слово звучит иначе. Не громче, а как-раз тише. Оно попадает напрямую в душу, напрямую к зрителю в сердце», — поделилась эмоциями Любовь Толкалина.
Вместе с именитыми исполнителями на сцену Дворца искусств вышли и «юные звездочки». Пятнадцатилетняя Кристина Тихонова, лауреат и обладатель многих Гран-при международных и всероссийских конкурсов-фестивалей, победила в конкурсе на участие в концерте и исполнила песню «Стоят девчонки». Кристина за свою короткую певческую карьеру приняла участие в нескольких громких проектах: «Песенка года Ангелины Вовк», «Звездный путь», «Мир талантов», «Молодые голоса», «Роснефть зажигает звезды» и других. Автор идеи концерта — художественный руководитель хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила — считает, что соседство артистов с мировым именем с юными дарованиями пошло на пользу программе.
«В каждом городе, куда мы приезжаем в рамках гастрольного тура, организованного НК «Роснефть», на сцену вместе с нами выходят местные «звездочки». Это здорово. Это придает каждой программе уникальность и самобытность. К тому же, таким образом мы даем возможность молодым дарованиям выступить на профессиональной сцене, вместе с артистами мирового уровня», — говорит Никон Жила. «Россия: время, вперед!» — это четвертый совместным проект НК «Роснефть» и хора Сретенского монастыря. До этого постановки «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы» уже с успехом прошли в 2015, 2016 и 2017 годах.
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