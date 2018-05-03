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Хореографические коллективы ДТДиМ «Восточный» исполнили танцы мира
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Хореографические коллективы ДТДиМ «Восточный» исполнили танцы мира 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Концерт под названием «Праздник танца» прошел во Дворце творчества «Восточный». Участниками концерта стали хореографические коллективы учреждения.
Композиция «Мир, в котором я живу» стала первым номером в этом увлекательном мероприятии. Ее исполнил хореографический коллектив «Вдохновение». После этого зрители по приглашению руководителя театральной студии Константина Котова совершили путешествие по миру. Выступающие показали египетские, латиноамериканские, восточные танцы, а также танцы народов мира. Студия «Смайл» исполнили танец «Детство — волшебная страна». Он вызвал у зрителей большой восторг. Также настроение гостей мероприятия подняли веселые девушки из группы чирлидинга «Кенга». Они танцевали с красивыми золотыми помпонами.
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