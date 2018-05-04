Документальный спектакль пройдет в День Победы в павильоне «Рабочий и колхозница»

Документальный спектакль о Великой Отечественной войне пройдёт 9 мая в лектории павильона «Рабочий и колхозница». Артисты Студии историй поделятся рассказами, созданными на основе семейных архивов, воспоминаний дедушек, бабушек, мам и пап.

— В этих свидетельствах нет пафосных подвигов и громких слов, зато в них много простых человеческих переживаний, что делает их по-настоящему живыми. Спектакль интерактивный, и у зрителей также будет возможность поделиться своими историями и воспоминаниями, — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Начало спектакля в 16.00. Вход свободный; необходима предварительная регистрация. (иб)