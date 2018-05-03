На Книжном салоне в Петербурге будет представлена насыщенная культурная программа

Санкт-Петербург, 03 мая 2018г. В дни проведения книжного форума на Малой Садовой улице и Кленовой аллее будут установлены шатры со сценами и концертные площадки.

17 мая, в день открытия Книжного Салона, перед публикой выступит симфонический оркестр «Северная симфония» театра «Мюзик-холл» под руководством Фабио Мастранджело , который исполнит фрагменты музыкальных произведений Чайковского, Прокофьева, Глинки, Римского-Корсакова, Дунаевского и других композиторов.

Также в этот день свою программу предоставят на суд зрителей оперный хор театра «Мюзик-Холл» под руководством заслуженной артистки России Валентины Копыловой-Панченко и другие музыкальные коллективы.

Правнучка писателя Михаила Зощенко , актриса Вера Зощенко, будет ведущей выступления лауреатов и финалистов II международного конкурса декламации «Зощенко вслух!»

Вечером посетителей Книжного салона ждет сеанс немого кино — фильм «Раскольников» по роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Экранизация 1923 года, режиссер Роберт Вине . Фильм будет демонстрироваться под живое фортепиано в исполнении Виктора Высоцкого

18 мая смело можно назвать днем рока. На Книжном салоне выступят рок группы: «Вверх по течению», «Бесполезные советы», «Фома Егорыч», «Экибастуз» и другие.

19 мая — джазовая программа. Перед публикой выступит ансамбль джазовой музыки Давида Голощекина и единственный женский джазовый коллектив в России «Smooth Kats».

В заключительный день работы Книжного Салона — 20 мая — будет представлена детская программа. Для юных посетителей выступит Санкт-Петербургский государственный театр «Мюзик-Холл», артисты которого исполнят отрывки из детских мюзиклов: «Бременские музыканты», «Али-Баба и 40 песен персидского базара», «Винни-Пух и все, все, все», «Мэри Поппинс с нами», «Алиса в стране чудес» «Маугли». Кроме того, в этот день состоится презентация книги известного писателя, телеведущего, драматурга и театрального режиссера Андрея Максимова и презентация книги писателя, публициста, переводчика зарубежных фильмов Дмитрия Пучкова , более известного как Гоблин.

Контакты:

Виктория Опекина, пресс-секретарь Санкт-Петербургского Международного Книжного Салона

Тел: 8-921-387-25-46 e-mai: viktoriaopekina@gmail.com