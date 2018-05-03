Большой театр покажет нового «Евгения Онегина» 

Большой театр в следующем сезоне представит новую постановку оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" на исторической сцене, пишет агентство "Москва" со ссылкой на главного дирижера — музыкального руководителя театра Тугана Сохиева.
"В числе оперных проектов — новая постановка оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" на Исторической сцене, которую планируется представить в мае 2019 года",
— рассказал Сохиев.
Режиссером новой постановки выступит Евгений Арье, художником —Семен Пастух, за пультом будет сам Сохиев. Премьера назначена на 15 мая 2019 года.
Также в новом сезоне будут поставлены сразу две оперы Джоаккино Россини: "Путешествие в Реймс" (режиссер Дамиано Микелетто) и "Севильский цирюльник" (режиссер Евгений Писарев). Ожидается и новая постановка Тимофея Кулябина — "Русалка" Антонина Дворжака.