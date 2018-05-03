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Балетная труппа ГАБТ поедет на гастроли в Италию, Англию и Австралию
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Балетная труппа ГАБТ поедет на гастроли в Италию, Англию и Австралию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Балетная труппа Большого театра в новом 243-м сезоне отправится на гастроли в Италию, Англию и Австралию, сообщил на пресс-конференции в четверг гендиректор Большого театра Владимир Урин.
"У нас очень сложный график в этом году. У балета три очень крупных гастроли. В сентябре — в Милане, в театре «Ла Скала». В июне мы поедем на гастроли в Австралию. В конце июня — начале августа отправимся на большие гастроли в Лондон", — сказал Урин.
Он уточнил, что программа выступлений еще обсуждается.
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