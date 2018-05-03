Балетная труппа ГАБТ поедет на гастроли в Италию, Англию и Австралию

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости . Балетная труппа Большого театра в новом 243-м сезоне отправится на гастроли в Италию, Англию и Австралию, сообщил на пресс-конференции в четверг гендиректор Большого театра Владимир Урин

"У нас очень сложный график в этом году. У балета три очень крупных гастроли. В сентябре — в Милане, в театре «Ла Скала». В июне мы поедем на гастроли в Австралию. В конце июня — начале августа отправимся на большие гастроли в Лондон", — сказал Урин.

Он уточнил, что программа выступлений еще обсуждается.