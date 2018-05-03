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В пос. Волжский, на Царевом кургане, пройдет православный Троицкий фестиваль
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В пос. Волжский, на Царевом кургане, пройдет православный Троицкий фестиваль 

Волга Ньюс 29 минут назад
В программе:
9:00-12:00 — божественная литургия
12:00-12:30 — крестный ход, концерт колокольного звона
15:00-16:00 — концерт «Троицын день»
16:00-16:40 — театр для детей
16:00-17:30 — работа развлекательных площадок, мастер-классы, полевая кухня
16:40-17:10 — концерт колокольного звона
17:00 — крестный ход к поклонному кресту на кургане
17:30-19:00 — гала-концерт «День рожденья церкви» с участием коллективов и исполнителей из Самарской области
9:00-19:30— выставка-ярмарка, фотовыставка «История фестиваля».
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