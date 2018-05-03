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В Северной столице есть «замурчательные» люди
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В Северной столице есть «замурчательные» люди 

Petstory 24 минуты назад
Фото: Petstory
В Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге уже в тринадцатый раз состоялся День Мецената. В этот день, в честь праздника, по уже сложившейся традиции завели часы «Павлин» и презентовали очередной номер альманаха «Русский меценат».
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