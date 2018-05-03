В Северной столице есть «замурчательные» люди

В Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге уже в тринадцатый раз состоялся День Мецената. В этот день, в честь праздника, по уже сложившейся традиции завели часы «Павлин» и презентовали очередной номер альманаха «Русский меценат».