Урин рассказал о большом интересе зарубежных стран к балету «Нуреев»

"Такие предложения есть, они рассматриваются. Но нужно понимать, если сегодня балетная труппа Большого театра выезжает на гастроли, то это до 240 человек. Если поедет «Нуреев» — то это на 120 человек больше. Это серьезные экономические, финансовые вопросы", — сказал Урин.

Он уточнил, что потребуется как минимум 6 фур, чтобы вывезти декорации к балету, что тоже составляет серьезную строку финансовых затрат.