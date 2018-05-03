Избегая контрастов: «Школа жен» прошла на саратовской сцене в рамках программы «Большие гастроли» 

Спектакль «Школа жен» появился в знаменитой «Табакерке» в 2013 году. Тогда же, в 2013 году, у выходящих из зала зрителей на камеру спрашивали «Как вам постановка?» и мнения разделились: положительные отзывы об игре актёров чередовались с мнениями о затянутости и «сырости» пьесы. Молодой режиссер Александр Хухлин создал постановку на основе симбиоза двух переводов текста — первый был заказан специально для этого спектакля у Дмитрия Быкова, второй — классический, Василия Гиппиуса. В результате этой коллаборации со сцены звучат привычные зрителю тексты, но с легким налетом современности — и её уместность для зрителя столицы оказалась спорной. Спустя пять лет, возможность оценить спектакль Московского театра Олега Табакова по одной из первых «высоких комедий» Мольера выдалась и у саратовских зрителей — притом не только оценить, но и наглядно сравнить — в репертуаре труппы саратовского драматического театра так же значится спектакль «Школа жен», и он также поставлен на основе текстов Быкова и Гиппиуса. Фото: tabakov.ru В основе сюжета — тема опекунства. Действие разворачивается вокруг Арнольфа, мужчины среднего возраста, который уверен, что лучший способ найти себе верную жену — воспитать ее самому. Эту «идеальную формулу» он решает применить к деревенской девушке Агнессе. Но эксперимент, казавшийся таким удачным в начале, на поздней стадии дает сбой.
Мольер писал эту пьесу после своего скандального брака с Арманде Бежар. Разница в возрасте между ними составляла 20 лет, и, возможно, на фоне глубоких переживаний автор «вписал в ткань текста» множество монологов, отдающих попытками разобраться в себе и своих чувствах через призму театра. Большая часть этих монологов в спектакле «Табакерки» выпали на долю Александра Семчева, который в рамках гастролей выступил в роли Арнольфа, и выступил совершенно и органично — эта роль села на него, как костюм из лучшего ателье, не доставляющий совершенно никакого дискомфорта. Длинные монологи, которые обычно попросту сокращают, в его актерской игре потеряли свой налёт скуки и стали основой спектакля. Фото: tabakov.ru Они, как выражается режиссер Хухлин, сделались «самой солью истории». Однако во всем остальном спектакль саратовскую публику удивить не смог. Выпускнице Театральной школы Табакова артистке Анастасии Тимушковой удались те трансформации, которые Мольер заложил в персонажа Агнессу — но не более того. И тут вопросы вызвал даже не уровень актерского мастерства, а, например, ее короткое черное платье. Наряд, который можно было бы ассоциировать с нарядом маленькой девочки, если бы он не выглядел столь по-взрослому. Эта самая короткая юбочка вступает в диссонанс с чистотой, искренностью юной девушки. Она, казалось бы, должна выступить антиподом героя Семчева — но маленькая деталь и эта самая игра контрастов перестает цеплять, заставляя воспринимать происходящее действие ровно, без волнительного внимания. Станиславский сказал бы: «Не верю!».
А вот что заставит саратовского зрителя «завидовать» московскому, так это сценография, которую взял в свои руки Николай Симонов. На сцене удалось сделать цельную картину из объединения металлических решеток и элементов домов, которые не оттеняли, а сочетались с легкостью развивающихся на ветру рубах и сорочек. Все это выглядит естественно и, подчеркивая разворачивающееся на сцене действие, не вызывает ощущения загромождённости пространства. Добавленная к этому простая, но точная работа со светом — и на сцене создаются все необходимые условия для положительного восприятия спектакля зрителем. Фото: tabakov.ru Но не остается ощущение, что постановка может поразить или удивить чем-то — кажется, что 5-летние показы на театральной сцене исчерпали срок годности постановки. Да и когда у зрителя при сравнении двух схожих постановок двух театров с абсолютно разными базами ресурсов не наблюдается четкого перевеса чаши весов человеческого мнения в одну из сторон — стоит задуматься, все ли правильно сделано. «Школа жен» «Табакерки» способна подарить приятные эмоции, дать разгуляться таланту Семчева, без доли сомнений заставить аплодировать зрителя, но не факт, что заставит его вернуться вновь. Даже в Саратове.