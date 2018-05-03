Правительство выделит 200 миллионов рублей на «Русские сезоны» в Италии 

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство России выделит 200 миллионов рублей некоммерческим организациям на проведение мероприятий в рамках «Русских сезонов» в Италии, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Как следует из текста документа, в целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением международного проекта «Русские сезоны» в Италии, Минкультуры России в 2018 году из резервного фонда правительства РФ будет выделено 200 миллионов рублей на предоставления субсидий некоммерческим организациям «для реализации творческих проектов в сфере культуры и искусства, имея в виду проведение 300 мероприятий в 70 городах Итальянской республики».
Торжественная церемония открытия «Русских сезонов» в Италии состоялась в середине января в Риме: гости посетили гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. За первые сто дней фестиваля около миллиона человек стали зрителями мероприятий фестиваля. За это время в 19 итальянских городах, среди которых Неаполь, Венеция, Падуя, прошло 34 мероприятия из запланированных 310.