В Омске проведёт кастинг Академия Никиты Михалкова

В омском театре «Арлекин» в течение дня 25 мая будет работать выездная приёмная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова

Приёмная кампания, реализуемая при поддержке Фонда Тимченко, направлена на отбор абитуриентов на льготные места обучения по направлению «актёрское мастерство». Обязательными условиями к поступающим являются наличие высшего профильного профессионального образования (либо студенты последнего курса) и опыт работы в сфере театра и кино.

Приёмная комиссия будет работать в Омском государственном театре куклы «Арлекин» 25 мая 2018 года с 11.00 до 17.00. Записаться на кастинг можно через официальный сайт академии. Рекомендованные для поступления абитуриенты будут приглашены в Москву для прохождения финального отбора.