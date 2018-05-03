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В Омске проведёт кастинг Академия Никиты Михалкова
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В Омске проведёт кастинг Академия Никиты Михалкова 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В омском театре «Арлекин» в течение дня 25 мая будет работать выездная приёмная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.
Приёмная кампания, реализуемая при поддержке Фонда Тимченко, направлена на отбор абитуриентов на льготные места обучения по направлению «актёрское мастерство». Обязательными условиями к поступающим являются наличие высшего профильного профессионального образования (либо студенты последнего курса) и опыт работы в сфере театра и кино.
Приёмная комиссия будет работать в Омском государственном театре куклы «Арлекин» 25 мая 2018 года с 11.00 до 17.00. Записаться на кастинг можно через официальный сайт академии. Рекомендованные для поступления абитуриенты будут приглашены в Москву для прохождения финального отбора.
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