Ещё
Фестиваль «ЛитераТула»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль «ЛитераТула» 

Ezhikezhik.ru 3 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Этот литературный фестиваль проходит в самом сердце Тулы, в Тульском кремле в конце второй недели мая. На разных творческих площадках посетителей ожидают мастер-классы, встречи с писателями, иллюстраторами, книжная ярмарка, лекции, выставки, спектакли, книжные квесты и кинопоказы. Гости фестиваля — детские писатели, иллюстраторы, редакторы издательств, журналисты, драматурги.
Фестиваль развернётся одновременно в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля «Атриум» (ул. Менделеевская, 12В), Творческом индустриальном кластере «Октава» (ул. Каминского, 24), на арт-площадке «Барабан» в Тульском историко-архитектурном музее (Проспект Ленина, 27, 2й этаж) и в независимом кинотеатре ДКЖКино (ул. Демонстрации, 134).
Ezhikezhik.ru: последние новости
Третий фестиваль финансовой грамотности для всей семьи Языковой лагерь «Сочный English»: первая смена 7 «розовых флагов», которые сигнализируют об эмоциональном расстройстве ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Премьеры недели: 4 новых сериала
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение