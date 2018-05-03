Фестиваль «ЛитераТула»

Этот литературный фестиваль проходит в самом сердце Тулы, в Тульском кремле в конце второй недели мая. На разных творческих площадках посетителей ожидают мастер-классы, встречи с писателями, иллюстраторами, книжная ярмарка, лекции, выставки, спектакли, книжные квесты и кинопоказы. Гости фестиваля — детские писатели, иллюстраторы, редакторы издательств, журналисты, драматурги.

Фестиваль развернётся одновременно в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля «Атриум» (ул. Менделеевская, 12В), Творческом индустриальном кластере «Октава» (ул. Каминского, 24), на арт-площадке «Барабан» в Тульском историко-архитектурном музее (Проспект Ленина, 27, 2й этаж) и в независимом кинотеатре ДКЖКино (ул. Демонстрации, 134).