Джигарханян вернулся к репетициям в театре

МОСКВА, 3 мая. / ТАСС /. Народный артист СССР Армен Джигарханян вернулся к репетициям в своем театре. Об этом сообщил в четверг ТАСС заведующий труппой Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко.

"Он уже был в театре, позавчера приехал, был в театре Армен Борисович. Сегодня я его ожидаю, но не знаю, на сколько он сегодня подъедет. Он был в театре и нормально все", — сказал Дьяченко. Говоря о здоровье артиста, он отметил, что причин для волнений нет.

В прошлый четверг артист был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц с инфарктом, где находился в коме. Это стало третьей госпитализацией артиста с 2018 года.

17 января Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в городскую клиническую больницу № 1 им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Ранее сообщалось, что у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было. 31 января Джигарханяна вновь доставили в одну из столичных больниц, откуда выписали 2 февраля.