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Большой театр кукол из Санкт-Петербурга выступит в Нижнем Новгороде
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Большой театр кукол из Санкт-Петербурга выступит в Нижнем Новгороде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Пять спектаклей Санкт-Петербургского Большого театра кукол будут показаны в Нижнем Новгороде в ходе гастролей в мае, сообщает пресс-служба Нижегородского кукольного театра.
Гастроли Санкт-Петербургского Большого театра кукол впервые состоятся в Нижнем Новгороде, на площадке Нижегородского государственного академического театра кукол с 11 по 15 мая.
"В рамках гастролей Большого театра кукол в Нижнем Новгороде будут показаны пять спектаклей для детей и взрослых. Это «Рикки-Тикки-Тави» Редьярда Киплинга, «Бармалей» Корнея Чуковского, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и «Холстомер» Льва Толстого", — говорится в сообщении пресс-службы нижегородского кукольного театра.
Все названные спектакли — участники и лауреаты различных международных и российских театральных фестивалей, лауреаты высших театральных премий, подчеркивается в сообщении.
Гастроли Санкт-Петербургского Большого театра кукол организованы в рамках программы «Большие гастроли — 2018», направленной на формирование единого культурного пространства России. Она представляет собой масштабные гастроли ведущих драматических, музыкальных и театров кукол страны, таких как — Большой и Малый театры, МХАТ им. А. Чехова, Театр Вахтангова, РАМТ, Театр Наций, «Новая опера», «Современник» и многих других, с полноценными декорациями, костюмами и полным актерским составом спектакля. География программы охватывает всю Россию — с 2018 года в неё вовлечены все 85 субъектов Российской Федерации.
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