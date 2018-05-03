Санкт-Петербургский Большой театр кукол будет гастролировать в Нижнем Новгороде

Гастроли государственного учреждения культуры «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» состоятся в рамках программы «Большие гастроли — 2018» федерального центра поддержки гастрольной деятельности впервые в Нижнем Новгороде на площадке Нижегородского государственного академического театра кукол с 11 по 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности учрежден Министерством культуры Российской Федерации в 2014 году для формирования, координации и реализации полномасштабных гастролей российских театров. Приоритетное внимание уделяется гастролям театров федерального значения в субъектах Российской Федерации.

Программа «Большие гастроли» направлена на формирование единого культурного пространства России. Она представляет собой масштабные гастроли ведущих драматических, музыкальных и театров кукол страны, таких как — Большой и Малый театры, МХАТ им. А. Чехова, Театр Вахтангова, РАМТ, Театр Наций, «Новая опера», «Современник» и многих других, с полноценными декорациями, костюмами и полным актерским составом спектакля.

География программы охватывает всю Россию — с 2018 года в неё вовлечены все 85 субъектов Российской Федерации.

Программа «Большие гастроли» является ежегодной. Благодаря ее успешной реализации существенно активизировалась гастрольная жизнь России — каждый год увеличивается число регионов, принимающих участие в программе.

В рамках гастролей Большого театра кукол в Нижнем Новгороде будут показаны 5 спектаклей для детей и взрослых. Это «Рикки-Тикки-Тави» Р. Киплинга, «Бармалей» К. Чуковского, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери и «Холстомер» Л. Толстого

Все названные спектакли — участники и лауреаты различных международных и российских театральных фестивалей, лауреаты высших театральных премий.

Главный режиссер Санкт-Петербургского Большого театра кукол — Руслан Кудашов , участник и многократный призер престижных международных фестивалей, обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат высшей национальной театральной премии «Золотая маска», высшей Санкт-Петербургской театральной премии «Золотой софит», высшей национальной премии в области театрального искусства для детей и подростков «Арлекин» и многих других. Номинант премии «Собака.ру. ТОП-50: Самые знаменитые люди Петербурга» (за создание спектакля «Песнь Песней»).

Справка

Сегодня Большой театр кукол — одна из главных театральных площадок Санкт-Петербурга, открытая к поиску и созданию новых выразительных средств, новых форм и возможностей сценического языка. С 2006 года его возглавляет Руслан Кудашов — один из самых известных режиссеров театра кукол, обладатель высших театральных наград «Золотая маска», «Золотой софит», «Арлекин» и др. За 10 лет работы в БТК Руслан Кудашов воспитал новую труппу театра, состоящую из молодых актеров — выпускников его актерского курса; создал более 25 спектаклей для взрослых и детей. Репертуар активно пополняется самыми разнообразными постановками: от «Колобка» до Ветхозаветной трилогии, от спектаклей с изысканными марионетками по русской классике до подросткового трагического манифеста в духе панк-рока.

Несмотря на экспериментальный дух, БТК сохраняет верность традиционному театру кукол. Свойственное новым спектаклям обостренное чувство времени привлекает к театру все новую и новую публику, большая часть которой — молодежь. Практически все постановки театра последних лет участвуют в престижных международных фестивалях и завоевывают театральные награды. Труппа БТК уже побывала в США, Франции, Польше, Чехии, Германии, Грузии, Эстонии, Финляндии и др.

В БТК помимо основной сцены были оборудованы 4 новые сценические площадки. С 2014 года театр стал проводить ежегодный международный фестиваль театров кукол «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол», равного которому по масштабу и значимости нет в России. В 2014 году БТК был признан лучшим по итогам независимого мониторинга Комитета по культуре города Санкт-Петербурга — он стал единственным театром, получившим одинаково высокие баллы и от горожан, и от экспертов.