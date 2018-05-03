Большой театр завершит сезон мероприятиями к 200-летию Петипа

МОСКВА, 3 мая. / ТАСС /. Большой театр России посвятит завершение 242-го сезона празднованию двухсотлетия со дня рождения легендарного балетмейстера Мариуса Петипа. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"У нас есть еще несколько событий в этом сезоне. В первую очередь, это, конечно же, события, связанные с 200-летием Петипа. Мы вас приглашаем на возобновление спектакля «Дочь фараона» (Цезаря Пуни в постановке французского хореографа Пьера Лакотта — прим. ТАСС) в июне", — сказал Урин, отметив, что ранее театр не объявлял о своих планах по возобновлению балета.

Петипа посвятят и гала-концерт звезд мирового балета, запланированный на 31 мая и 1 июня.

Завершит 242-й сезон ГАБТ премьера оперы «Богема» Джакомо Пуччини на Новой сцене.

До конца сезона также запланированы гастроли оперной и балетной трупп в Китае, балетная труппа продолжит турне в Южной Корее.