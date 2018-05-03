Светлана Колпакова: «От стрессов мне помогают баня и прогулка с собакой» 

Светлана Колпакова — актриса, востребованная не только в кино и сериалах, но и в театре. Она не жалеет себя, когда речь идет о работе, и тем не менее говорит о себе как о счастливом человеке.
— Светлана, как известно, вы Овен по гороскопу. Какие отличительные черты представителей этого знака вам присущи?
— Думаю, настойчивость, упорство и трудолюбие.
— Это помогает в профессии или мешает? От каких своих черт хотели бы избавиться?
— Мне эти черты характера только помогают в профессии. Поэтому ни от каких избавиться не хотела бы. Все в актерскую копилку!
— Когда вы для себя решили, что общественность должна интересоваться только вашей работой, закрыв тему родителей и романтических отношений?
— Это принципиальная позиция. Она была у меня всегда!
— Какие слухи о себе слышали?
— Я не так серьезно отслеживаю то, что происходит вокруг моей персоны.
— Но, несмотря на свою закрытость, вы — вполне активный пользователь социальных сетей. Это правда, что попали в виртуальный мир благодаря театру?
— Да, это быстрая коммуникация. Когда я репетировала в спектакле «Зойкина квартира», я вообще не пользовалась социальными сетями. Но постановочная группа во главе с Кириллом Серебренниковым оказалась продвинутой и современной. Чтобы оперативно обмениваться информацией по работе над спектаклем, всем участникам было предложено завести себе страничку в Фейсбуке. Распределили меня на роль Мадам Ивановой, поэтому и аватарку сделали подобную — Мадам Колпакова. Роль впоследствии поменяли, а Мадам Колпакова осталась и несказанно веселит меня.
— С какого момента помните себя?
— Лет с пяти-шести, как начала заниматься танцами.
— А когда решили стать актрисой?
— Когда поступила в театральный.
— Как Щука выбрала вас?
— Как выбрала меня Щука, я до сих пор не знаю, но я счастлива, что она это сделала!
— Вы решили закончить еще и аспирантуру на кафедре «Пластическая выразительность актера»? Что это вам дало?
— Меня всегда интересовало все, что связано с пластикой. Мне показалось, что, продолжив свое обучение на этой кафедре, смогу не только поддерживать свою физическую форму, но и добрать у своих замечательных педагогов то, что не успела освоить в период обучения.
— Вы попали в МХТ, которым руководил Табаков, сразу после училища. Что вас удивило в прославленном театре?
— Удивило большое количество артистов, режиссеров и сценических площадок. (Смеется.)
— Какие отношения были с Олегом Павловичем?
— С Олегом Павловичем Табаковым были замечательные профессиональные (имела счастливую возможность играть с ним в спектаклях театра) и человеческие отношения. Именно ему я обязана своей творческой судьбой. Я не являлась его ученицей, но он для меня навсегда остался одним из самых главных учителей в актерской профессии.
— Вы коммуникабельный человек? С партнерами сходитесь легко?
— Да. Но если на сцене или съемочной площадке что-то идет не так, я ничего не предпринимаю. Смиряюсь и работаю дальше!
— Что для вас главное в отношениях рабочих и нерабочих?
— Честность и уважительное отношение друг к другу.
— В 2010 году за театральные достижения вы получили золотую медаль на церемонии «Триумф». Какие чувства испытали?
— Боялась опоздать на спектакль, который начинался встык с окончанием церемонии награждения.
— Вы говорили, что считаете себя больше театральной актрисой, а кино — это для вас новый вызов. Еще не поменяли свое отношение к этому?
— Я бы хотела признать, что моя точка зрения изменилась… Поступает много интересных предложений от кино, но трудовая книжка по-прежнему лежит в МХТ имени Чехова.
— Как справляетесь со стрессами после больших нагрузок в театре и кино?
— Гуляю с собакой, хожу к косметологу и в баню!
— Слышал, что вы любите путешествовать. Какие страны по сердцу, какие очень нравятся?
— Италия. А еще Вьетнам — там шапки красивые.
— Какая страна совершенно не совпала с вашими представлениями о ней?
— Пока все страны, куда я попадала, не обманывали меня в моих ожиданиях. Везде есть то, за что можно любить и чем можно интересоваться. А вообще вы правы: я очень люблю путешествовать. Правда, еще больше люблю возвращаться домой.
— Модную йогу не практикуете? Поездки в буддийские храмы?
— Мое главное увлечение — это моя профессия.