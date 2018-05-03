Светлана Колпакова: «От стрессов мне помогают баня и прогулка с собакой»

Светлана Колпакова — актриса, востребованная не только в кино и сериалах, но и в театре. Она не жалеет себя, когда речь идет о работе, и тем не менее говорит о себе как о счастливом человеке.

— Светлана, как известно, вы Овен по гороскопу. Какие отличительные черты представителей этого знака вам присущи?

— Думаю, настойчивость, упорство и трудолюбие.

— Это помогает в профессии или мешает? От каких своих черт хотели бы избавиться?

— Мне эти черты характера только помогают в профессии. Поэтому ни от каких избавиться не хотела бы. Все в актерскую копилку!

— Когда вы для себя решили, что общественность должна интересоваться только вашей работой, закрыв тему родителей и романтических отношений?

— Это принципиальная позиция. Она была у меня всегда!

— Какие слухи о себе слышали?

— Я не так серьезно отслеживаю то, что происходит вокруг моей персоны.

— Но, несмотря на свою закрытость, вы — вполне активный пользователь социальных сетей. Это правда, что попали в виртуальный мир благодаря театру?

— Да, это быстрая коммуникация. Когда я репетировала в спектакле «Зойкина квартира», я вообще не пользовалась социальными сетями. Но постановочная группа во главе с Кириллом Серебренниковым оказалась продвинутой и современной. Чтобы оперативно обмениваться информацией по работе над спектаклем, всем участникам было предложено завести себе страничку в Фейсбуке. Распределили меня на роль Мадам Ивановой, поэтому и аватарку сделали подобную — Мадам Колпакова. Роль впоследствии поменяли, а Мадам Колпакова осталась и несказанно веселит меня.

— С какого момента помните себя?

— Лет с пяти-шести, как начала заниматься танцами.

— А когда решили стать актрисой?

— Когда поступила в театральный.

— Как Щука выбрала вас?

— Как выбрала меня Щука, я до сих пор не знаю, но я счастлива, что она это сделала!

— Вы решили закончить еще и аспирантуру на кафедре «Пластическая выразительность актера»? Что это вам дало?

— Меня всегда интересовало все, что связано с пластикой. Мне показалось, что, продолжив свое обучение на этой кафедре, смогу не только поддерживать свою физическую форму, но и добрать у своих замечательных педагогов то, что не успела освоить в период обучения.

— Вы попали в МХТ, которым руководил Табаков , сразу после училища. Что вас удивило в прославленном театре?

— Удивило большое количество артистов, режиссеров и сценических площадок. (Смеется.)

— Какие отношения были с Олегом Павловичем?

— С Олегом Павловичем Табаковым были замечательные профессиональные (имела счастливую возможность играть с ним в спектаклях театра) и человеческие отношения. Именно ему я обязана своей творческой судьбой. Я не являлась его ученицей, но он для меня навсегда остался одним из самых главных учителей в актерской профессии.

— Вы коммуникабельный человек? С партнерами сходитесь легко?

— Да. Но если на сцене или съемочной площадке что-то идет не так, я ничего не предпринимаю. Смиряюсь и работаю дальше!

— Что для вас главное в отношениях рабочих и нерабочих?

— Честность и уважительное отношение друг к другу.

— В 2010 году за театральные достижения вы получили золотую медаль на церемонии «Триумф». Какие чувства испытали?

— Боялась опоздать на спектакль, который начинался встык с окончанием церемонии награждения.

— Вы говорили, что считаете себя больше театральной актрисой, а кино — это для вас новый вызов. Еще не поменяли свое отношение к этому?

— Я бы хотела признать, что моя точка зрения изменилась… Поступает много интересных предложений от кино, но трудовая книжка по-прежнему лежит в МХТ имени Чехова.

— Как справляетесь со стрессами после больших нагрузок в театре и кино?

— Гуляю с собакой, хожу к косметологу и в баню!

— Слышал, что вы любите путешествовать. Какие страны по сердцу, какие очень нравятся?

— Италия. А еще Вьетнам — там шапки красивые.

— Какая страна совершенно не совпала с вашими представлениями о ней?

— Пока все страны, куда я попадала, не обманывали меня в моих ожиданиях. Везде есть то, за что можно любить и чем можно интересоваться. А вообще вы правы: я очень люблю путешествовать. Правда, еще больше люблю возвращаться домой.

— Модную йогу не практикуете? Поездки в буддийские храмы?

— Мое главное увлечение — это моя профессия.