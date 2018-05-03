В библиотеке на Чистова состоялась премьера спектакля театра теней «Спящая красавица»

Первый спектакль в рамках нового проекта библиотеки №127 «Театр теней» представили в Текстильщиках. Зрители увидели постановку «Спящая красавица». Об этом рассказала заведующая библиотекой Галина Фролова

— Наша премьера прошла успешно. Признаться, мы были приятно удивлены, увидев большое количество зрителей. Наверное, не все вышло идеально, и мы просим отнестись к этому с пониманием — это был наш первый опыт. Дальше будет лучше, — отметила Галина Фролова.

Напомним, что библиотека №127 расположена по адресу улица Чистова, 15/15. (мю)