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В библиотеке на Чистова состоялась премьера спектакля театра теней «Спящая красавица»
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В библиотеке на Чистова состоялась премьера спектакля театра теней «Спящая красавица» 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Первый спектакль в рамках нового проекта библиотеки №127 «Театр теней» представили в Текстильщиках. Зрители увидели постановку «Спящая красавица». Об этом рассказала заведующая библиотекой Галина Фролова.
— Наша премьера прошла успешно. Признаться, мы были приятно удивлены, увидев большое количество зрителей. Наверное, не все вышло идеально, и мы просим отнестись к этому с пониманием — это был наш первый опыт. Дальше будет лучше, — отметила Галина Фролова.
Напомним, что библиотека №127 расположена по адресу улица Чистова, 15/15. (мю)
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