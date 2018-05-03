Выдающаяся артистка театра «Ромэн» — Тамилла Агамирова отметит свой юбилей

Двадцать первого мая артистке театра «Ромэн» Тамилле Суджаевне Агамировой исполняется девяносто лет.

В каждом театре есть свои легендарные имена. Это те артисты, с приходом которых в нем началась новая эпоха. Для «Ромэн» такой личностью стала Тамилла Агамирова. Юная артистка, по свидетельству критиков, «покорила зрителей красотой, обаянием, высокой культурой, пластикой и музыкальностью».

В «Ромэн» она встретила свою судьбу — начинающего, невероятно талантливого и харизматичного артиста Николая Сличенко . На всю жизнь Тамилла стала его музой и единственной любовью. «Ромэн», каким мы его знаем сегодня, детище союза этих двух удивительных людей.

Фото: Театр «Ромэн»

За исполнение своей первой роли на сцене театра «Ромэн» в спектакле «Упрямые сердца» Тамилла Суджаевна была выдвинута на соискание Сталинской премии. За этой ролью вереницей потянулись другие, их было более пятидесяти. Это и роль Марьяны Пинеды в одноименном спектакле по пьесе Гарсиа Лорки, и Марта в спектакле «Человек и волк», и роль Мареллы в «Сыне Мадонны», и образ истинной аристократки Карениной в спектакле «Живой труп», и, конечно же, роль Клавдии в спектакле «Цыган»… Но Тамилла для «Ромэн» больше, чем актриса. При ее поддержке Николай Сличенко стал тем режиссером театра, который вывел его в категорию всемирно признанных.

Одновременно с работой в «Ромэн» Агамирова много снималась в кино, особенно полюбился зрителям образ графини Ильтисидоры из фильма «Дон Кихот». Прекрасная графиня верхом на благородном белом коне была столь грациозна и естественна, что никто и предположить не мог, что конь артистке попался с норовом. Николай Сличенко взялся сам объезжать его для любимой жены и неизменно присутствовал на съемках.

В театре Тамилла во всем поддерживала мужа, но прежде всего, видела свою задачу в создании доверительной домашней обстановки. Артисты безмерно ей восхищались, но шли без стеснения за советом и по театральным делам и по житейским. Если вы попросите в «Ромэн» рассказать о Тамилле Суджаевне, то услышите невероятные истории.

Так она в зените славы села за парту вечерней школы вместе с мужем. Мудрая Тамилла понимала, что ее Николаю, которому война не дала возможности получить образование, вдвоем учиться будет проще. У нее же к этому времени за спиной был театральный институт. Так они и жили, поддерживая друг друга во всем.

И сегодня Сличенко выходит на сцену, прилюдно объясняется ей в любви словами песни «Спасибо тебе, родная, за то, что ты есть на свете».

А она — та, которой посвящены эти слова, сидит за кулисами с горящими глазами, напрягшись и подавшись вперед, переживает за своего Колю. И где бы он ни выступал, что бы ни делал, она всегда рядом.