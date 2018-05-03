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Урин: планы Камерной сцены им. Покровского будут объявлены в начале сезона
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Урин: планы Камерной сцены им. Покровского будут объявлены в начале сезона 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Творческие планы Камерного музыкального театра им. Б. А. Покровского, который переходит в состав Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в качестве Камерной сцены, будут оглашены в начале следующего сезона. Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
"Мы только-только в рабочем варианте обсуждаем возможные планы Камерной сцены на следующий сезон. Они будут объявлены театру перед отпуском и публично в начале сезона — когда Камерный театр станет частью Большого театра, юридически войдет в его состав", — пояснил Урин.
Глава ГАБТ отметил, что переход управления театром — «непростой человеческий и художнический процесс». «При том, что я встречался с каждым артистом этого театра, со всей оперной труппой, нет непонимания ситуации или конфликта», — подчеркнул он.
Говоря о переменах, которые ждут театр, Урин заметил, что главной задачей остается сохранение принципов, заложенных его основателем Борисом Покровским. «Мы постараемся сохранить в Камерной сцене имени Покровского принципы, которые были заложены Борисом Александровичем в этом театре. Но только лишь принципы, потому что это все равно будет другой театр: за пультом будут стоять другие дирижеры, в труппе появятся новые артисты, которые никогда не работали с Борисом Александровичем, спектакли будут ставить другие режиссеры», — сказал он.
Урин отметил, что «любой театр с уходом великого руководителя меняется». «Мы можем с большим уважением относиться к творческому наследию Бориса Александровича и, пока есть силы, держать те спектакли, которые были им созданы. Но все равно театр должен измениться», — считает он.
В декабре 2017 года Министерство культуры РФ приняло решение о присоединении Камерного театра им. Борис Покровского к ГАБТ в особом статусе — Камерной сцены Большого театра имени Бориса Покровского.
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