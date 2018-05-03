Ещё
Салют в честь Дня Победы прогремит в Бабушкинском парке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салют в честь Дня Победы прогремит в Бабушкинском парке 

Управа района Лосиноостровский 34 минуты назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Салют, посвященный в 73-годовщине Великой Победы, прогремит 9 мая в Бабушкинском парке. Как сообщил официальный портал мэра Москвы, там выпустят до девяти тысяч залпов: в небе расцветут золотые пионы с желтыми и красными листьями и разноцветные пальмы.
«Пиротехническое шоу начнется 9 мая в 22.00 и продлится около пяти минут», — говорится в сообщении.
Салют станет завершением праздничной программы. В течение всего дня в ПКиО будут звучать песни военных лет, а для гостей организуют развлекательную программу. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Новый тематический поезд вышел на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро В кинотеатре на Коминтерна покажут сказку «Каменный цветок» Школьники из Лосинки встретились с известным актером и режиссером Борисом Токаревым
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Премьеры недели: 4 новых сериала
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение