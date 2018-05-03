Салют в честь Дня Победы прогремит в Бабушкинском парке

Салют, посвященный в 73-годовщине Великой Победы, прогремит 9 мая в Бабушкинском парке. Как сообщил официальный портал мэра Москвы, там выпустят до девяти тысяч залпов: в небе расцветут золотые пионы с желтыми и красными листьями и разноцветные пальмы.

«Пиротехническое шоу начнется 9 мая в 22.00 и продлится около пяти минут», — говорится в сообщении.

Салют станет завершением праздничной программы. В течение всего дня в ПКиО будут звучать песни военных лет, а для гостей организуют развлекательную программу. (иб)