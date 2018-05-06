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Альберт Тагиров: «Через пару лет колесо обозрения в Воронеже станет больше»
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Альберт Тагиров: «Через пару лет колесо обозрения в Воронеже станет больше» 

АиФ 13 минут назад
Фото: АиФ
В субботу, 5 мая, в парке у ТРК «Арена» открыли первое в Воронеже 37-метровое колесо обозрения.
«Я боюсь, что многие и не помнят того момента, когда в нашем городе было колесо обозрения. Для меня это незабываемые воспоминания из детства. Я очень рад, что и наши дети теперь смогут видеть Воронеж с высоты птичьего полета. Это, конечно, большое удовольствие, — отметил руководитель управы Коминтерновского района Алексей Медведев. — Отрадно, что с каждым годом город преображается, появляются новые площадки для отдыха, новые парки. Стараемся город благоустраивать».
Колесо обозрения, расположенное в самом сердце парка, — это 18 прозрачных кабинок, из которых открывается панорама Северного микрорайона. Аттракцион будет работать круглогодично и способен выдерживать диапазон температур от -25 до +30 градусов. Условия в кабинках созданы и на случай жары, и морозов — они оборудованы кондиционером и печкой. Как рассказал замдиректора ООО «Высотные панорамы» (компании, которая установила аттракцион в Воронеже) Альберт Тагиров, на изготовление колеса обозрения ушло шесть месяцев, на его монтаж — полтора месяца.
В честь открытия аттракциона в парке устроили целую шоу-программу с концертом, ярмаркой, мастер-классами, фотозонами и т.д. Первыми на колесе обозрения прокатились молодожены, которые в этот день стали мужем и женой.
«Очень понравились сами кабинки — в такую жару в них прохладно и комфортно, — делится своими впечатлениями воронежец Евгений Климов. — Жалко только, что весь город не видно. Может, если бы колесо было чуть больше, и вид был бы другим».
Кстати, заменить в будущем 37-метровое колесо на 50-метровое — в планах организаторов.
«Планируем и дальше развиваться в Воронеже. Через пару лет хотим поставить на этом же месте 50-метровое колесо», — добавил Альберт Тагиров.
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