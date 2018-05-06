Альберт Тагиров: «Через пару лет колесо обозрения в Воронеже станет больше»

В субботу, 5 мая, в парке у ТРК «Арена» открыли первое в Воронеже 37-метровое колесо обозрения.

«Я боюсь, что многие и не помнят того момента, когда в нашем городе было колесо обозрения. Для меня это незабываемые воспоминания из детства. Я очень рад, что и наши дети теперь смогут видеть Воронеж с высоты птичьего полета. Это, конечно, большое удовольствие, — отметил руководитель управы Коминтерновского района Алексей Медведев . — Отрадно, что с каждым годом город преображается, появляются новые площадки для отдыха, новые парки. Стараемся город благоустраивать».

Колесо обозрения, расположенное в самом сердце парка, — это 18 прозрачных кабинок, из которых открывается панорама Северного микрорайона. Аттракцион будет работать круглогодично и способен выдерживать диапазон температур от -25 до +30 градусов. Условия в кабинках созданы и на случай жары, и морозов — они оборудованы кондиционером и печкой. Как рассказал замдиректора ООО «Высотные панорамы» (компании, которая установила аттракцион в Воронеже) Альберт Тагиров, на изготовление колеса обозрения ушло шесть месяцев, на его монтаж — полтора месяца.

В честь открытия аттракциона в парке устроили целую шоу-программу с концертом, ярмаркой, мастер-классами, фотозонами и т.д. Первыми на колесе обозрения прокатились молодожены, которые в этот день стали мужем и женой.

«Очень понравились сами кабинки — в такую жару в них прохладно и комфортно, — делится своими впечатлениями воронежец Евгений Климов . — Жалко только, что весь город не видно. Может, если бы колесо было чуть больше, и вид был бы другим».

Кстати, заменить в будущем 37-метровое колесо на 50-метровое — в планах организаторов.

«Планируем и дальше развиваться в Воронеже. Через пару лет хотим поставить на этом же месте 50-метровое колесо», — добавил Альберт Тагиров.