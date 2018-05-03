Уикенд 5-6 мая в Воронеже: открытие колеса обозрения и песни о войне

Прокатиться на колесе обозрения

5 мая в парке ТРК «Арена» пройдет официальное открытие колеса обозрения, в рамках которого гостей ждет шоу-программа, мастер-классы, фуд-зона, ярмарка, чемпионат по бадминтону от телеканала СТС, розыгрыш трех велосипедов и других призов. Начало праздника в 11:00. Аттракцион открыт для посетителей с 12:00 до 22:00.

Что: открытие колеса обозрения

Где: парк ТРК «Арена»

Когда: 5 мая с 11:00 Послушать военные песни

6 мая в музыкальной гостиной «Импровизация» состоится концерт «В звонких песнях подвиг славный ваш живёт… ». В этот день перед зрителями выступят участники вокальной студии «Классика» Культурно-досугового центра «Северный».

Что: концерты ко Дню Победы

Где: лекционный зал библиотеки им. Никитина (пл. Ленина, 2, 4-й этаж)

Когда: 5 и 6 мая в 15:00 Посмотреть позитивный спектакль

5 мая в библиотеке имени И. С. Никитина пройдёт встреча с воронежским театром-студией «Влюблённые в театр». В рамках встречи запланирован просмотр самого весеннего спектакля режиссёра и педагога Евгения Голенко «Царь Игры и Царица Нехочуха». В спектакле задействованы студийцы-актёры средней группы, которые представят на суд зрителей яркое и позитивное представление.

Что: спектакль «Царь Игры и Царица Нехочуха»

Где: актовый зал областной библиотеки им. И. С. Никитина (пл. Ленина, 2, 4 этаж, к. 405)

Когда: 5 мая в 13:00 Посмотреть короткометражки

5 мая киноклуб «Слово» имени Владимира Шуваева библиотеки имени И. С. Никитина в рамках цикла «Вдохновляющие на добро» приглашает воронежцев и гостей города на просмотр и обсуждение работ молодых кинематографистов кинокомпании «Катарсис». Вниманию зрителей будут представлены студенческие короткометражные фильмы «Встреча с Гамлетом» (по рассказу фронтовика К. П. Рязанова, режиссёр — Мария Безносова), «Юшка» (по рассказу А. Платонова, режиссёр — Лолита Наранович) и «Слабым здесь не место» (режиссёр — Лолита Наранович).

Что: просмотр короткометражек

Где: киноклуб «Слово» в интерактивном зале библиотеки им. И. С. Никитина (пл. Ленина, 2, 3 этаж, к. 302)

Когда: 5 мая в 16:00 Узнать об истории Воронежа

На выходных сообщество «Воронеж. Пешком» приглашает сразу на четыре экскурсии по историческим местам города. 5 мая воронежцам расскажут об улице Депутатской, а также о роли Петра Первого в жизни города. А 6 мая группу проведут по территории Петровского сквера и расскажут о Домах Гардениных. В этот же день состоится встреча «Крепость Воронеж. Первые 100 лет». Подробности в группе «ВКонтакте».

Что: экскурсии по Воронежу

Где: районы города

Когда: 5 и 6 мая Послушать магическую этнику народов севера

6 мая в 19:00 в клубе «Колизей» исполнитель MNOGOZNAAL расскажет языческую сказку слушателю, покажет свою картину мира и в привычной манере преобразует свое представление о стиле и красоте в цифровой формат. В его концерте магическая этника народов севера послушно сплетается с реалиями актуальной музыки. Настойчиво набирающий популярность участник конгломерата DEAD DYNASTY появится на сцене «Колизея» с большим сольным концертом.

Что: концерт MNOGOZNAAL

Где: клуб «Колизей» (ул. Генерала Лизюкова, 4)

Когда: 6 мая в 19:00