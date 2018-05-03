Афиша Саратова на май

III международный этнокультурный Фестиваль тюльпанов

Волжский город знаменит своими театрами, старейшими классическими университетами и уникальной природой — в этом году в Саратовской области впервые планируется проведение фестиваля, посвященного дубу-долгожителю, уже «пятилетку» отмечает в небольшом городе Балаково клубничный праздник — аналог старейшего Флоридского фестиваля клубники, а один из самых массовых фестивалей России проходит в районе Куриловской степи — именно там раскинулись 280 гектар диких предков современных культурных сортов тюльпанов под названием тюльпаны Геснера (Шренка). Уже в третий раз вблизи тюльпанового поля проводится Международный этнокультурный фестиваль, призванный привлечь внимание к сохранению красивейшего вида цветов, занесенных в Красную книгу. В этом году он запланирован на начало мая — 5 или 6 число. Ожидается, что в фестивале примут участие до 40 тысяч человек. Во время фестиваля, который продлится два дня, у тюльпанового поля будет работать этнографическая стоянка и будет организован кемпинг. Фото: оргкомитет Международного Фестиваля тюльпанов

Все желающие смогут совместить несколько взаимодействующих мероприятий, проходящих в одном месте и организовать качественный семейный отдых на природе в уникальном месте. Гости фестиваля, разместившись в специальной зоне отдыха, смогут ознакомиться с культурой украинского, казахского, татарского народа, культурой народов Кавказа, принять участие в национальных обрядах, отведать блюда национальной кухни, напрямую пообщаться с мастерами декоративно-прикладного искусства и посетить творческие мастер-классы, приобрести оригинальные сувениры и экологически чистые продукты и, конечно, покататься на верблюдах и повозках с лошадями, насладиться конными скачками. Вечерами для всех гостей в кулинарной зоне около небольшого водоема Рыбацкого хуторка можно будет отведать свежей ухи или аппетитных вареных раков.

IV Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого

С 13 мая по 21 мая 2018 года в Саратовской областной Филармонии имени Шнитке А. Г. пройдет IV Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого — яркое событие в профессиональной музыкальной среде и культурной жизни России. Этот конкурс давно стал культурным брендом, созданным в память выдающегося саратовца, родоначальника русской виолончельной школы Святослава Николаевича Кнушевицкого. В этот год на конкурс подано более 50-ти заявок от исполнителей из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Украины, Китая, Турции, Болгарии, Греции, Италии, Франции, Германии. Программа составляется из произведений, которые входили в репертуар Кнушевицкого, а сам конкурс проходит в два тура у младшей группы и в три тура у старшей. В рамках конкурса члены жюри — известные музыканты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья дадут концерты, а также мастер-классы. После окончания конкурса лауреаты и представители жюри посетят город Петровск Саратовской области — родину С. Н. Кнушевицкого. Там они так же проведут мастер-класс для учащихся колледжа искусств и выступят перед музыкальной общественностью города. Фото: А. Леонтьев

Фестиваль «Золотая маска» в Саратове

В Саратов приезжают лучшие спектакли престижнейшего театрального фестиваля «Золотая Маска» — увидеть их зритель сможет с 19 мая по 3 июня в Саратовском театре кукол «Теремок». В Саратове гастроли победителей «Золотой Маски» пройдут впервые и в этом году они будут посвящены только театру кукол. В программу саратовских гастролей «Золотой маски» попали 3 постановки: лауреат в номинациях «Лучшая работа режиссёра» и «Лучшая работа художника» спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Челябинского театра кукол, лауреат премии в номинации «Лучшая работа режиссёра» и самый известный в России кукольный спектакль для взрослого зрителя «Кармен» Театра Кукол из Вологды, уникальный спектакль Виктора Антонова — неоднократного номинанта и лауреата Премии «Золотая Маска», − в котором режиссёр демонстрирует непревзойдённый уровень работы с марионетками «Цирк на нитях» из Санкт-Петербурга. На сцене Саратовского театра кукол будет ограниченное количество показов: «Удивительное путешествие кролика Эдварда» − 4 показа, «Цирк на нитях» − 4 показа, «Кармен» − 2 показа. Фото: vk.com/Фестиваль «Золотая маска» в Саратове

XXXI Собиновский музыкальный фестиваль

22 мая в Саратовском театре оперы и балета откроется XXXI Собиновский музыкальный фестиваль — «Национальное событие-2018», один из старшейших музыкальных фестивалей Поволжья и России. В этом году его темой стали «Литературные шедевры в русской музыке». Собиновский музыкальный фестиваль — это не просто визитная карточка Саратовской области, это визитная карточка музыкального театра России на карте мира. На фестиваль съезжаются исполнители и конкурсанты из стран СНГ и Европы, билеты на программу форума скупаются людьми из самых разных городов. В этом году «изюминкой» фестиваля заявлена мировая премьера неоклассического балета «Вешние воды» в хореографии Кирилла Симонова на музыку Владимира Кобекина — она пройдет 23 мая. Фото: Саратовский академический театр оперы и балета

IV Международный фестиваль молодёжных театров «32 МАЯ»

Международный фестиваль молодежных театров «32 мая » — яркий пример того, каким должен быть прогресс театральных проектов. В прошлом году саратовский проект выиграл грант молодежного образовательного форума «Таврида» в 100 тысяч рублей, а в этом году фестиваль является обладателем гранта Президента Российской Федерации в размере 496 400 рублей, международного статуса и ждёт возможности показать на местной сцене спектакли из разных городов России и зарубежья. Фестиваль пройдёт с 29 мая по 1 июня 2018 года. " 32 мая" — это уникальный фестиваль молодёжных театральных коллективов, который напоминает нам, что творчество «дилетантов» порой столь же глубокое и ценное для культуры, как и работа тех, кто считает себя исключительными профессионалами. Фото: 39.rodina.news