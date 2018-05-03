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Юные жители Коптева показали спектакли по мотивам народных притч и легенд
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Юные жители Коптева показали спектакли по мотивам народных притч и легенд 

Управа района Коптево города Москвы 19 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Завершение фестиваля «Театральная весна-2018» отметили в школе № 185, расположенной на Михалковской улице. В последний день юные артисты старались выступить ещё ярче и зажигательнее, чем обычно.
— Блистательные постановки на тему «Сказки, легенды, притчи народов мира» представили учащиеся первых и пятых классов, — рассказали в администрации школы. — Сказочные и фантастические события, происходящие на сцене, сделали выступления интересными и понятными зрителям. А когда представления закончились, стало немного грустно от того, что нужно возвращаться к привычной жизни: дом, школа, уроки. Но мы с нетерпением будем ждать нового театрального сезона.
Как добавили в школе, каждый класс стал победителем в различных номинациях. (жм)
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