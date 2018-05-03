Читатели библиотеки Ховрина совершили виртуальную экскурсию в МХТ

В пятницу, 27 апреля, в библиотеке №26 района Ховрино прошла встреча «Легенды и звезды МХТ». Об этом сообщается на сайте Центральной библиотечной системы Северного округа.

«Читатели и гости из ТЦСО «Ховрино» с большим интересом посмотрели нашу презентацию, а ее мы посвятили истории МХТ, традициям мхатовской школы, его легендарным спектаклям и удивительному актёрскому ансамблю, который стал целой эпохой русского театрального искусства, совершили виртуальную экскурсию в нижнее фойе театра с портретной галереей знаменитых мхатовцев», — уточняется в сообщении.

Напомним, библиотека №26 находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27А. (то)