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Юные артисты и музыканты выступят перед ветеранами на Дубнинской
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Юные артисты и музыканты выступят перед ветеранами на Дубнинской 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Педагоги и воспитанники клуба семейной культуры «Искра» приглашают всех желающих на концерт, посвященный Дню Победы, который состоится 8 мая в центре соцобслуживания на Дубнинской улице.
Об этом сообщил заместитель главы управы Восточного Дегунина по работе с населением Олег Яковлев.
— В программу вошли литературные произведения и музыкальные композиции военных лет, — поделился Яковлев. — Для гостей центра выступят воспитанники и руководители музыкальной студии «Ребята нашего двора» и театральной студии «Театр имени нас».
Гостей будут ждать к 16.00. Напоминаем, центр соцобслуживания располагается по адресу ул. Дубнинская, дом 31. (мю)
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