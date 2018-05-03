Юные артисты и музыканты выступят перед ветеранами на Дубнинской

Педагоги и воспитанники клуба семейной культуры «Искра» приглашают всех желающих на концерт, посвященный Дню Победы, который состоится 8 мая в центре соцобслуживания на Дубнинской улице.

Об этом сообщил заместитель главы управы Восточного Дегунина по работе с населением Олег Яковлев.

— В программу вошли литературные произведения и музыкальные композиции военных лет, — поделился Яковлев. — Для гостей центра выступят воспитанники и руководители музыкальной студии «Ребята нашего двора» и театральной студии «Театр имени нас».

Гостей будут ждать к 16.00. Напоминаем, центр соцобслуживания располагается по адресу ул. Дубнинская, дом 31. (мю)