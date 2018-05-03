Ещё
Литературно-театральный вечер прошел в библиотеке на шоссе Энтузиастов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Литературно-театральный вечер прошел в библиотеке на шоссе Энтузиастов 

Управа района Лефортово 3 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, 28 апреля прошел литературно-театральный вечер «Встречи в „Бродячей собаке“. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.
— Литературный клуб „Живая книга“ и Общество любителей русской словесности „Глагол“ принимали гостей: студентов Института театрального искусства и актёров „Театра Правда“. „Встречи в „Бродячей собаке“ — спектакль-фантазия на тему Серебряного века. Поэты и актеры встречают новый 1914 год, уповая, что он станет годом Искусства и Красоты. Но на пороге иные, трагические события… Во второй части вечера все желающие смогли продемонстрировать свои творческие способности, исполняя стихи, прозу, авторские песни и танцевальные номера, — сообщила Глухова.
Напомним, что библиотека расположена по адресу шоссе Энтузиастов, дом 20. (ео)
Управа района Лефортово: последние новости
Мелодии весны прозвучали в стенах библиотеки на Волочаевской Детский спектакль показали в студии на Энергетической Жители Лефортова почувствовали себя тургеневскими барышнями и истинными кавалерами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Что стало с Серхио из «Дикого ангела»
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Куда исчезают дети-актеры
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение