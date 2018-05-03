Литературно-театральный вечер прошел в библиотеке на шоссе Энтузиастов

В библиотеке № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, 28 апреля прошел литературно-театральный вечер «Встречи в „Бродячей собаке“. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.

— Литературный клуб „Живая книга“ и Общество любителей русской словесности „Глагол“ принимали гостей: студентов Института театрального искусства и актёров „Театра Правда“. „Встречи в „Бродячей собаке“ — спектакль-фантазия на тему Серебряного века. Поэты и актеры встречают новый 1914 год, уповая, что он станет годом Искусства и Красоты. Но на пороге иные, трагические события… Во второй части вечера все желающие смогли продемонстрировать свои творческие способности, исполняя стихи, прозу, авторские песни и танцевальные номера, — сообщила Глухова.

Напомним, что библиотека расположена по адресу шоссе Энтузиастов, дом 20. (ео)