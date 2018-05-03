Маковецкий приплыл в театр на подводной лодке

«Горячее сердце» — первая в сезоне премьера Вахтанговского театра на основной сцене (начиная с сентября, в театре обживали новую Симоновскую сцену, выпуская премьеры там). На сцену выплывает субмарина и выезжает маленький танк. А Сергей Маковецкий блестяще играет первую в жизни роль в пьесе Островского.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова/ Валерий Мясников

В 1869 году актуальность комедии о беспробудном пьянстве, взяточничестве и произволе власть имущих испугала цензуру, и её разрешали играть только с указанием в афишах: «Действие происходит 30 лет назад». За 150 лет мало что изменилось: именитый купец Курослепов ( Евгений Косырев ) напивается до «белочки» и видит «падающее небо». Городничий Градобоев ( Евгений Князев ) — служака в кожанке с честным, как у чекистов из фильмов про революцию, лицом, берущий взятки, не шевельнув бровью. Разве что дочка Курослепова Параша ( Мария Бердинских ) — девушка с горячим сердцем, превратившаяся из жертвы домостроя в оппозиционерку. Она и косу отрежет, и в мужское платье переоденется, и из дому сбежит, чтобы с милым Васей ( Юрий Цокуров ) пойти в солдаты.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова/Валерий Мясников

Но злободневность — не главное в вахтанговском спектакле. Ведь его поставил Александр Коручеков — талантливый режиссёр и педагог Щукинского училища, который избегает жёстких постановочных решений, предпочитая им импровизацию и театральную игру. В «Горячем сердце» игра начинается с самого начала: в доме Курослепова рама закрытых ворот вдруг оживает, двигаясь то влево, то вправо под музыку Петра Налича — композитора спектакля. И из ворот, как из цилиндра фокусника, появляются герои. А когда из-под сцены гордо выплывает субмарина с богачом Хлыновым (Сергей Маковецкий) на борту, житейская история окончательно уступает место театру в театре.

Героя Маковецкого в пьесе зовут Тарах Тарасыч. Пожалуй, самое неподходящее имя для этого эстета, философа и чистюли в белоснежном костюме. Обычно Хлынова играют тоскующим богачом — денег полно, а тратить их некуда. Герой Маковецкого печален, так как разочаровался в человеческой природе. Он испытывает людей, наблюдая с холодным любопытством: примет ли взятку Градобоев, если деньги уже засунуты в карманы, за пазуху, ремень брюк? Стерпит ли, если за шиворот нальют воду или отправят вверх на воздушном шаре? Что будет, если «прижать» Парашиного жениха Васю? Градобоев всё стерпит, Вася бросится обслуживать власть имущих. И Хлынову от этого станет ещё тоскливее. Не зря в «разбойничьей» сцене, где переодетая в фантастических чудовищ челядь ловит проезжающих и поит до бесчувствия, Хлынов сидит с черепом печальный, как Гамлет, принц Датский.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова/Валерий Мясников

Маковецкий в этой роли играет и одновременно наблюдает за своим героем со стороны. А когда придёт время уйти со сцены, откупорит бутылку шампанского, нальёт себе бокал и объявит: «На этом роль Хлынова закончена».