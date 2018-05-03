Юная артистка Лидия Сбродова победила на фестивале «Первые слова»

Такую замечательную новость сообщила библиотека №193 на своей страничке «ВКонтакте». Лидия Сбродова является участницей театральной студии «Лик» (руководитель — Инесса Рахвалова ).

Студия «Лик» весьма известна в Северном Бутове своими спектаклями. Не так давно прошла молодёжная театральная студия «Лик» поставила спектакль «Пансион. 1905 год» по произведениям русской литературы первой половины XX века.

И вот теперь — новое творческое достижение. Участница студии «Лик» Лидия Сбродова победила на Всероссийском Открытом фестивале исполнительского мастерства и художественного слова «Первые слова». Мы поздравляем Лидию и желаем ей дальнейших успехов.