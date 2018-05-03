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Юная артистка Лидия Сбродова победила на фестивале «Первые слова»
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Юная артистка Лидия Сбродова победила на фестивале «Первые слова» 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Такую замечательную новость сообщила библиотека №193 на своей страничке «ВКонтакте». Лидия Сбродова является участницей театральной студии «Лик» (руководитель — Инесса Рахвалова).
Студия «Лик» весьма известна в Северном Бутове своими спектаклями. Не так давно прошла молодёжная театральная студия «Лик» поставила спектакль «Пансион. 1905 год» по произведениям русской литературы первой половины XX века.
И вот теперь — новое творческое достижение. Участница студии «Лик» Лидия Сбродова победила на Всероссийском Открытом фестивале исполнительского мастерства и художественного слова «Первые слова». Мы поздравляем Лидию и желаем ей дальнейших успехов.
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