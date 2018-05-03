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Читатели библиотеки на улице Петра Романова познакомились с творчеством Мариуса Петипа
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Читатели библиотеки на улице Петра Романова познакомились с творчеством Мариуса Петипа 

Управа Южнопортового района 2 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
Мероприятие «Гордость русского балета» прошло 25 апреля в библиотеке № 121 на улице Петра Романова. Об этом рассказала старший библиотекарь учреждения культуры Нина Горст.
— Видеопросмотр отрывков из балетов, музыка выдающегося композитора П. И. Чайковского, чтение отрывков из мемуаров талантливого балетмейстера, — все это заставило и читателей, и сотрудников библиотеки проникнуться гордостью за русскую культуру и отдать дань уважения таланту замечательного балетмейстера, словами которого закончилась встреча: «Да хранит Бог мою вторую Родину — Россию, которую я люблю всем своим сердцем!», — сообщила Горст.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Петра Романова, дом 6. (ео)
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