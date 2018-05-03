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Женщины-заключенные поставили триллер «Царевна-лягушка»
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Женщины-заключенные поставили триллер «Царевна-лягушка» 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
2 мая сотрудники калужской исправительной колонии №7 получили возможность убедиться, что известной русской сказке «Царевна-лягушка» покорны все жанры кинематографа. В том числе — комедия, мелодрама, триллер и даже боевик. «Царевну-лягушку» в соответствии с законами каждого из этих жанров поставили на сцене клуба колонии женщины-заключенные, отбывающие наказание в ИК-7. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Калужской области, постановка была осуществлена в рамках проекта «Вся жизнь — театр». В апреле были определены три отряда-финалиста проекта. Один из этих отрядов создал свой театр теней, второй — театр музыкальной комедии, третий — театр кукол. Им и дали задание поставить «Царевну-лягушку» в одном из киножанров. Жанр, в котором они будут работать, определила жеребьевка. На постановку «Царевны-лягушки» в этом жанре актрисам дали два дня. Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области В сообщении отмечается, что каждая постановка была по-своему интересной и оригинальной. Победители и призеры получили заслуженные награды, но на этом театральный эксперимент в ИК-7 не закончится. Начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Ирина Рубенкова пообещала, что он получит продолжение в рамках более масштабного проекта «Тайны великих истин — театр». Этот проект будет действовать в колонии в течение всего 2018 года.
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