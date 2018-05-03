Концертная программа «Победный май!» состоится в Южном Тушине

Культурном центре «Салют» Южного Тушина во вторник, 8 мая, состоится праздничная концертная программа, посвященная Дню Победы. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.

— В концертной программе примут участие лучшие творческие коллективы и артисты Северо-Западного округа Москвы, а также приглашенные гости, — пояснила Татьяна Кучеренко . — Концерт завершится показом спектакля «Товарищ память».

Праздничное мероприятие пройдет по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало концерта в 17.00. Вход свободный. Без ограничений по возрасту.