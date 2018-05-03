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Концертная программа «Победный май!» состоится в Южном Тушине
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Концертная программа «Победный май!» состоится в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Салют» Южного Тушина во вторник, 8 мая, состоится праздничная концертная программа, посвященная Дню Победы. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.
— В концертной программе примут участие лучшие творческие коллективы и артисты Северо-Западного округа Москвы, а также приглашенные гости, — пояснила Татьяна Кучеренко. — Концерт завершится показом спектакля «Товарищ память».
Праздничное мероприятие пройдет по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало концерта в 17.00. Вход свободный. Без ограничений по возрасту.
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