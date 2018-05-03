Умер артист Брянского театра Игорь Игнатов, лауреат премии «Хрустальная роза Виктора Розова»

После окончания Казанского театрального училища работал в театрах Йошкар-Олы, Курска и Казани. С 1991 года играл на сцене Брянского театра драмы. В 2007 году получил Всероссийскую награду — «Хрустальную розу Виктора Розова» за роль в спектакле «Белый танец» по пьесе Николая Иванова , где он сыграл чеченского разведчика Бауди.

Также Игорь Игнатов играл в постановках театра «Поминальная молитва», «Тётки», «Василий Тёркин», «Игроки» и многих других.

Коллектив Брянского театра драмы соболезнует родным и близким Игоря Александровича Игнатова в связи с тяжелой утратой.