Выходные 4−6 мая: открытие летнего кинотеатра Garage Screen и хиты мировых мюзиклов в «Зарядье»

ПЯТНИЦА, 4 мая Премьера фильма «Остров собак»

Эдвард Нортон, Билл Мюррей, «Остров собак», который был представлен на Берлинале-2018, добрался до российского проката. В основе сюжета — история мальчика Атари Кобаяши, который отправляется на мусорный остров, чтобы отыскать собаку по кличке Спотс, и находит новых друзей-дворняг. Вывезти собак за город решил властный мэр вымышленного японского города прямо перед выборами, обвинив животных в переносе «собачьего гриппа». Сказочная история поднимает важные вопросы об экологии и коррупции. Персонажи мультфильма говорят на английском и японском языках, их озвучили Брайан Крэнстон Скарлетт Йоханссон , Йоко Оно и другие.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Открытие летнего кинотеатра «Гаража»

Летний кинотеатр Музея современного искусства «Гараж» Garage Screen 4 мая откроется в Парке Горького показом фильма Бабиса Макридиса «Жалость». Это история о рядовом адвокате, который оказывается в центре внимания после того, как его жена впадает в кому. Личное горе и сочувствие людей неожиданно делает его счастливым, и он впадает в зависимость от него. Фильм получил хорошие отзывы на фестивалях «Сандэнс» и Роттердамском кинофестивале. В программе этого лета — актуальная киноклассика, фестивальные новинки и кинематографические эксперименты. Также в планах организаторов запустить региональную кинопрограмму Garage Screen Film Festival. Показы фильмов идут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Где: Москва, Парк Горького, Музей современного искусства «Гараж»

Цена: бесплатно по регистрации (в день открытия), 350 рублей — в другие дни Количество летних кинотеатров увеличится в Подмосковье в 2018 году>>

Спектакль «Завтра была война»

Показ спектакля «Завтра была война» театральной студии «Вечерний звон» 4 мая пройдет в подмосковном Подольске. Действие спектакля разворачивается накануне войны в школе среди учеников 9 класса. Эта история о взрослении, дружбе, первой любви, нравственном выборе и противостоянии. Поставила спектакль режиссер Екатерина Киселева

Где: Московская область, г. Подольск, Дворец культуры «Октябрь»

Цена: бесплатно

Фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет в Подмосковье с 22 мая>>

СУББОТА, 5 мая Концерт военных и народных песен

Концерт военных и русских народных песен, посвященный Дню Победы, 5 мая пройдет в подмосковном Дзержинском. В программе концерта военные и русские народные песни, а также сцена из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки . На концерте будут присутствовать ветераны, которые поделятся воспоминаниями о Великой Победе.

Где: Московская область, г. Дзержинский, культурно-эстетический центр

Цена: бесплатно

День Победы в парках Подмосковья отпразднуют более 90 тыс. человек>>

Хиты мировых мюзиклов в «Зарядье»

Серия концертов, которая объединит самые известные номера из легендарных мюзиклов, 3, 5 и 7 мая проходит в парке «Зарядье». На концерте прозвучат композиции из мюзиклов «Кошки», «Призрак оперы», «Вестсайдская история», «Моя прекрасная леди», рок-оперы « Иисус Христос — суперзвезда», а также постановок, в основу которых легли композиции групп Queen и ABBA. Концерты проходят в рамках Международного вокального фестиваля «Московская весна A Cappella».

Где: Москва, парк «Зарядье»

Цена: бесплатно

Мюзиклы и сотни концертов ждут гостей фестиваля «Московская весна A Cappella»>>

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 мая Фестиваль татуировки

Международный фестиваль татуировки с 4 по 6 мая проходит в Москве. В программе фестиваля — выставка работ лучших татуировщиков мира, которые сделают тату всем желающим, мастер-классы по стилям татуировки и техникам нанесения рисунка, а также выбор татуировки года, презентация боди-арт проекта и выступления музыкантов.

Где: Москва, Stadium

Цена: бесплатно, по регистрации