Выходные 4−6 мая: открытие летнего кинотеатра Garage Screen и хиты мировых мюзиклов в «Зарядье» 

ПЯТНИЦА, 4 мая Премьера фильма «Остров собак»
«Остров собак», который был представлен на Берлинале-2018, добрался до российского проката. В основе сюжета — история мальчика Атари Кобаяши, который отправляется на мусорный остров, чтобы отыскать собаку по кличке Спотс, и находит новых друзей-дворняг. Вывезти собак за город решил властный мэр вымышленного японского города прямо перед выборами, обвинив животных в переносе «собачьего гриппа». Сказочная история поднимает важные вопросы об экологии и коррупции. Персонажи мультфильма говорят на английском и японском языках, их озвучили Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Скарлетт Йоханссон, Йоко Оно и другие.
Где: кинотеатры Москвы и Московской области
Цена: от 250 рублей
Открытие летнего кинотеатра «Гаража»
Летний кинотеатр Музея современного искусства «Гараж» Garage Screen 4 мая откроется в Парке Горького показом фильма Бабиса Макридиса «Жалость». Это история о рядовом адвокате, который оказывается в центре внимания после того, как его жена впадает в кому. Личное горе и сочувствие людей неожиданно делает его счастливым, и он впадает в зависимость от него. Фильм получил хорошие отзывы на фестивалях «Сандэнс» и Роттердамском кинофестивале. В программе этого лета — актуальная киноклассика, фестивальные новинки и кинематографические эксперименты. Также в планах организаторов запустить региональную кинопрограмму Garage Screen Film Festival. Показы фильмов идут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Где: Москва, Парк Горького, Музей современного искусства «Гараж»
Цена: бесплатно по регистрации (в день открытия), 350 рублей — в другие дни Количество летних кинотеатров увеличится в Подмосковье в 2018 году>>
Спектакль «Завтра была война»
Показ спектакля «Завтра была война» театральной студии «Вечерний звон» 4 мая пройдет в подмосковном Подольске. Действие спектакля разворачивается накануне войны в школе среди учеников 9 класса. Эта история о взрослении, дружбе, первой любви, нравственном выборе и противостоянии. Поставила спектакль режиссер Екатерина Киселева.
Где: Московская область, г. Подольск, Дворец культуры «Октябрь»
Цена: бесплатно
Фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет в Подмосковье с 22 мая>>
СУББОТА, 5 мая Концерт военных и народных песен
Концерт военных и русских народных песен, посвященный Дню Победы, 5 мая пройдет в подмосковном Дзержинском. В программе концерта военные и русские народные песни, а также сцена из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки. На концерте будут присутствовать ветераны, которые поделятся воспоминаниями о Великой Победе.
Где: Московская область, г. Дзержинский, культурно-эстетический центр
Цена: бесплатно
День Победы в парках Подмосковья отпразднуют более 90 тыс. человек>>
Хиты мировых мюзиклов в «Зарядье»
Серия концертов, которая объединит самые известные номера из легендарных мюзиклов, 3, 5 и 7 мая проходит в парке «Зарядье». На концерте прозвучат композиции из мюзиклов «Кошки», «Призрак оперы», «Вестсайдская история», «Моя прекрасная леди», рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», а также постановок, в основу которых легли композиции групп Queen и ABBA. Концерты проходят в рамках Международного вокального фестиваля «Московская весна A Cappella».
Где: Москва, парк «Зарядье»
Цена: бесплатно
Мюзиклы и сотни концертов ждут гостей фестиваля «Московская весна A Cappella»>>
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 мая Фестиваль татуировки
Международный фестиваль татуировки с 4 по 6 мая проходит в Москве. В программе фестиваля — выставка работ лучших татуировщиков мира, которые сделают тату всем желающим, мастер-классы по стилям татуировки и техникам нанесения рисунка, а также выбор татуировки года, презентация боди-арт проекта и выступления музыкантов.
Где: Москва, Stadium
Цена: бесплатно, по регистрации