Дудь поиздевался над высокопарной беседой Машкова с журналистом

Журналист Юрий Дудь обратил внимание на беседу ведущего телеканала «Культура» Владислава Флярковского с актером и новым художественным руководителя московского театра-студии «Табакерка» Владимира Машкова . Свои мысли по поводу интервью Дудь опубликовал в Twitter.

Разговор состоялся на «Культуре» в начале апреля, в сети на него обратили внимание только сейчас. Поиронизировала над беседой и Ксения Собчак

Судя по комментариям, смех Дудя и Собчак вызвало непрофессиональное поведение обоих героев видеоролика во время разговора о новой должности Машкова. По мнению пользователей, интервьюер постоянно нахваливал собеседника, используя при этом театральные интонации. Актер же отвечал не менее пафосно и еще более экспрессивно, как будто стоял на сцене театра.

Коллеги Фларковского заявили, что посмотрели «лучшее интервью» в истории жанра. Юрий Дудь посоветовал всем журналистам «уходить из профессии», так как более профессионально уже не сможет сделать ни один работник СМИ.

Некоторые подписчики Дудя поддержали шутку: они подтвердили, что вышедшее интервью — потолок журналистики. Другие же не разглядели сарказм в высказывании блогера. «Испанский стыд», — охарактеризовал увиденное один из комментаторов.