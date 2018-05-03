Несовершеннолетних следственно-арестованных в Приморье будут приобщать к русской культуре

Начнут с Салтыкова-Щедрина.

СИЗО-3 ГУФСИН России по Приморскому краю и Театр драмы имени В. Ф. Комиссаржевской заключили Соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения будут проводиться мероприятия, направленные на приобщение несовершеннолетних следственно-арестованных к русской культуре и литературе, и способствующие расширению у них кругозора, развитию нравственных и общечеловеческих ценностей.

Начальник СИЗО-3 ГУФСИН России по Приморскому краю Денис Мацкан и директор МБУК «Театр драмы УГО имени В. Ф. Комиссаржевской» Андрей Борисов заключили соглашение о сотрудничестве по просветительскому и патриотическому воспитанию детей.

Взаимодействие следственного изолятора и учреждения культуры направлено на выработку у детей и подростков устойчивых увлечений социальной направленности, которые помогут им выбрать свой жизненный путь, чтобы стать достойным гражданином.

Для полноценной реализации соглашения составлен план мероприятий для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждении. Артисты театральной творческой лаборатории «Открытая сцена» будут ежемесячно демонстрировать подросткам новые постановки, выступления и литературные чтения по произведениям русских писателей.

Первыми выступлениями творческой лаборатории «Открытая сцена» для подростков стали театральная постановка по рассказам Салтыкова-Щедрина и литературные чтения рассказов А. П. Чехова, передает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.