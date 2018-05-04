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В Большом покажут «нового» «Онегина»
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В Большом покажут «нового» «Онегина» 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Новая постановка оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» — одна из десяти премьер, ожидающих в новом сезоне зрителей Большого театра. В мае 2019 года «Евгения Онегина» вернут на Исторической сцене, сообщает Агентство «Москва».
Новый «Онегин» уже «прошёлся» по многим странам и успел вызвать интерес и споры у зрителей. Режиссирует постановку Евгений Арье. Музыкальный художник — Семён Пастух.
Владимир Урин назвал постановку «принципиально важной для будущего сезона».
«Начать я бы хотел с принципиально важной постановки будущего сезона, — подчеркнул Урин. — Это «Евгений Онегин», который возвращается на Историческую сцену, заменяя замечательный спектакль Дмитрия Чернякова, идущий на Новой сцене. Он вызвал огромный интерес и споры у российских и зарубежных зрителей, ибо был показан во многих странах», — приводит ТАСС слова генерального директора Большого театра Владимира Урина.
В предстоящем сезоне также состоится премьера двух опер Джоаккино Россини — «Путешествие в Реймс» и «Севильский цирюльник». Режиссёром обеих постановок выступит Евгений Писарев.
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