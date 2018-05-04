15 идей на выходные в Тюмени: праздник хиппи, песни о войне, йога-утро

В ближайшие выходные в Тюмени обещают нешашлычную погоду. Но переживать по этому поводу — лишь зря беспокоить нервы. Намного благоразумней будет открыть афишу от 72.ru, выбрать интересное мероприятие, зарегистрироваться на него или просто купить билет. Воспользуйтесь этим советом и ваши выходные будут удачными!

4 мая, пятница

Кино «Мстители: война бесконечности» (16+)

15 идей на выходные_2018-05-03 Когда: 4 мая, 17:10, 17:40, 18:10, 19:10, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 22:20, 23:00, 00:00. Где: Дмитрия Менделеева , 1, «Киномакс». Цена билета: 320–380 рублей.

Кино «Гиппопотам» (18+)

Fabric Bar приглашает на просмотр черной комедии по мотивам бестселлера Стивена Фрая. Кино о скептике, столкнувшемся с проявлением чудес, привлекательно блестящим языком, отличными актерскими работами и специфическим английским юмором. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 4 мая, 19:30. Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar. Цена билета: 200 рублей (депозит в баре).

Вечеринка Sound of Underground (18+)

Отлично потанцевать с пятницы на субботу можно в «Доме Печати». DJ Skin и DJ Mosquite специально для вас будут ставить самые горячие треки в стиле «хаус». Громыхающие ритм-треки, возбужденный танцпол, гипнотическая энергия!

Когда: 4 мая, 22:00. Где: Осипенко, 81, Дом Печати. Вход свободный.

5 мая, суббота

Встреча «Аргентина: жизнь, традиции, путешествие» (12+)

Всем известно, что Аргентина — солнечная страна и родина страстного танго. Но что же в ней еще привлекательного, помимо солнца и танцев? На встрече в «Пятом угле» вы узнаете: о самых красивых и интересных провинциях Аргентины, чем гордятся жители этой страны, что пьют и едят, как общаются, чем Буэнос-Айрес привлекает туристов. Встречу проводит Анастасия Сенюкова. Она прожила год в столице Аргентины.

Когда: 5 мая, 17:00. Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол». Цена участия: 300 рублей. Запись по телефону: 46-84-09.

Майский праздник хиппи (18+)

Уникальный тюменский праздник, который погрузит вас в атмосферу, где нет границ между людьми, где неважно, сколько вам лет! Если вы испытывали ностальгию по времени, в котором никогда не жили, то приходите 5 мая в YesRockClub на фестиваль. Вы почувствуете, что то время никуда не ушло, оно продолжается здесь и сейчас. В этом помогут группы «Француз и обормоты», ВИА «Волшебные мантры», «Бродги Тхармы», «Южный парк», «До лета», Артем Рассказов и boner.

Когда: 5 мая, 17:00. Где: Ленина, 4, YesRock Club;Цена билета: 200–300 рублей.

Спектакль «С любимыми не расставайтесь» (16+)

История, возникшая из текстов Володина и авторов, близких к нему по духу. Одиночество и невозможность его преодоления, глупые случайности и случайные встречи — составляющие жизней героев, чьи судьбы удивительным образом пересекаются. «С любимыми не расставайтесь» — попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и предложение остановки, преодоления гордыни. Только скинув собственный «мешок» и переходя на шаг человек может вступить в тихий и нежный разговор с самыми близкими, пока еще не случилась беда. Спектакль тюменского театра вошел в Long List Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» в прошлом году.

Когда: 5 мая, 18:00. Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр. Цена билета: 160–1000 рублей.

Гала-концерт конкурса «Солист оркестра» (0+)

Послушать симфоническую музыку почти бесплатно? Это возможно в тюменской филармонии. Гала-концерт, в котором собраны лучшие номера молодых музыкантов. Зрители услышат произведения Мендельсона, Баха, Шостаковича, Моцарта, Верди и других композиторов.

Когда: 5 мая, 19:00. Где: Республики, 34, Тюменская филармония. Цена билета: 150–300 рублей.

5–6 мая, суббота — воскресенье

Спектакль «Бальзаминов» (12+)

Пьеса Островского не устаревает. Труппа учебного театра-студии тюменского института культуры «Группа 208» предлагает свою трактовку произведения. Подзаголовок спектакля: история Золушки в мужском варианте. Режиссер Сергей Линдер отмечает, что спектакль рассчитан на широкую аудиторию: «Молодежи понравится необычная, эксцентричная форма спектакля. Его жанр — фантасмагория, по нашему определению — „ненаучная фантастика“. Зрители более взрослого возраста задумаются о своей жизни, увидят философский подтекст».

Когда: 5,6 мая, 19:00. Где: Республики, 165а, МТЦ «Космос». Цена билета: 300–400 рублей.

6 мая, воскресенье

Йога-утро (16+)

В воскресенье тюменцев приглашают на йога-утро с Ольгой Еремеевой в студии йоги Inlakesh. За чашечкой ароматного имбирного чая вы узнаете, как выстроить личную практику и как адаптировать её к суточным, месячным и другим сезонным ритмам.

Когда: 6 мая, 11:00. Где: Комсомольская, 56/2, студия йоги Inlakesh. Цена участия: 350 рублей. Запись по телефону: 45-13-48.

Лекция «История ТВВИКУ» (12+)

Накануне Дня Победы образовательный проект «Факультет» проводит открытую лекцию, посвященную истории Тюменского высшего военно-инженерного училища. За годы Великой Отечественной войны ТВВИКУ подготовило более 4,5 тысяч офицеров. Интересно, что было дальше? Об этом расскажет Евгений Бабкин — историк, военный реконструктор, научный сотрудник «Музея частных коллекций».

Когда: 6 мая, 14:00. Где: Осипенко, 81, Дом Печати. Вход свободный.

Спектакль «Музыка ночью» (16+)

В «Ангажементе» ко Дню Победы покажут спектакль по пьесе Григория Ягдфельда «Музыка ночью». Несмотря на то, что пьеса была написана в прошлом веке, она вполне актуальна на сегодняшний день для мира, в котором столько зла и агрессии. Это пьеса о войне, которая ворвалась теплый уютный дом, где люди привыкли дорожить друг другом. Они идут защищать родину, потому что в их семье, семье русского адмирала, по-другому быть не может. И дом начинает остывать. Мать остается одна: трое детей, один за другим уходят на войну. Но остается любовь и надежда.

Когда: 6 мая, 14:00. Где: Олимпийская, 8а, театр «Ангажемент». Цена билета: 200–450 рублей.

Концерт «Песни Победы» (6+)

Песня всегда объединяет сердца людей. А фронтовые песни — особенные. Они прошли проверку временем, их знает и любит вся страна. В ДК «Строитель» в воскресенье пройдет концерт, подготовленный специалистами по развитию и сохранению русской культуры совместно с клубом авторской песни «Барды Тюмени». Участники концерта представят зрителям песни популярных советских композиторов и песни собственного сочинения.

Когда: 6 мая, 15:00. Где: Республики, 179, ДНК «Строитель». Вход свободный.

Спектакль «Дни Турбиных» (16+)

Накануне 9 Мая все говорят о войне. Война — ужасная сила, какой бы она ни была. В тюменском драматическом предлагают вспомнить о гражданской войне. «Дни Турбиных» — это история семьи. Семьи в высшем смысле этого слова. Им грезилось счастье, виделась длинная, наполненная радостью жизнь. Но наступили времена смуты и смятения. И человек становится перед выбором: сражаться за то, о чем мечтал, и погибнуть ради этого или спасти свою жизнь, предавая всё, во что верил? Можно ли оставаться человеком в бесчеловечное время?

Когда: 6 мая, 18:00. Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр. Цена билета: 160–800 рублей.

Шедевры камерной музыки (0+)

В тюменской филармонии вновь подготовили что-то особенное. Артисты филармонического оркестра приглашают послушать выдающиеся произведения музыкального искусства. В воскресенье в зале будут звучать саундтреки из фильмов «Дракула», «Остров проклятых», «Шоу Трумана» и другие неповторимые мелодии. Это стоит послушать!

Когда: 6 мая, 19:00. Где: Республики, 34, Тюменская филармония. Цена билета: 400–600 рублей.

Фортепианный вечер «Неоклассика» (16+)

В «Доме Печати» пройдет очередной вечер импровизационной фортепианной музыки. Импровизация — пожалуй, один из самых загадочных и таинственных процессов в джазовом искусстве. Этим словом называют сочинение музыки прямо во время её игры, когда порядок исполнения и манера будет зависеть от настроения. Иначе говоря, одновременное исполнение и сочинение. На вечере прозвучат темы современных джазовых композиторов и музыкантов: Robert Glasper, Cory Henry, Herbie Hancock, Chick Corea.

Когда: 6 мая, 19:30. Где: Осипенко, 81, Дом Печати. Цена билета: 250 рублей.