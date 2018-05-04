Ещё
Новый роман Гришковца выйдет 11 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый роман Гришковца выйдет 11 мая 

News.ru 20 минут назад
Издательство «КоЛибри» 11 мая выпустит роман Евгения Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр».
Как рассказывает портал livelib. ru, это восемь глав напряженного насыщенного текста. В романе повествуется о 8 автобиографических историй.
История мальчишки из Кемерово, уверовавшего в жизненную необходимость искусства пантомимы и создавшего собственный театр пантомимы «Мимоходъ» в сибирском промышленном городе, где культура театра не очень ценилась.
Следующая история про службу на острове Русский не вызывала энтузиазма у героя.
Третья история расскажет о попытке эмиграции. Все следующие — о встречах с самыми разными людьми, которые оказали впечатление на героя
Предисловие к роману начинается так:
«Не знаю, как это бывает вообще и у других людей, случается ли такое с каждым… Не знаю, потому что я живу свою, и только свою, жизнь, но со мной это было. Я отчётливо, во всех подробностях помню событие, которое определило суть, содержание и само течение всей моей жизни. Не знаю и не могу знать, чем бы я жил и что делал, не случись того события со мной. Не знаю, поскольку оно случилось. Мне неведомо, пришёл бы я к театру, вышел бы на сцену, стал бы делать спектакль, писать пьесы, а потом и литературу без того вполне случайного, неожиданного и теперь кажущегося магическим события…»
News.ru: последние новости
В Большом покажут «нового» «Онегина» В «дело Скрипалей» вмешались актёры Маковецкий приплыл в театр на подводной лодке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»
10 звезд, которые выросли в нищете4
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Куда исчезают дети-актеры
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение