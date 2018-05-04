Новый роман Гришковца выйдет 11 мая

Издательство «КоЛибри» 11 мая выпустит роман Евгения Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр».

Как рассказывает портал livelib. ru, это восемь глав напряженного насыщенного текста. В романе повествуется о 8 автобиографических историй.

История мальчишки из Кемерово, уверовавшего в жизненную необходимость искусства пантомимы и создавшего собственный театр пантомимы «Мимоходъ» в сибирском промышленном городе, где культура театра не очень ценилась.

Следующая история про службу на острове Русский не вызывала энтузиазма у героя.

Третья история расскажет о попытке эмиграции. Все следующие — о встречах с самыми разными людьми, которые оказали впечатление на героя

Предисловие к роману начинается так:

«Не знаю, как это бывает вообще и у других людей, случается ли такое с каждым… Не знаю, потому что я живу свою, и только свою, жизнь, но со мной это было. Я отчётливо, во всех подробностях помню событие, которое определило суть, содержание и само течение всей моей жизни. Не знаю и не могу знать, чем бы я жил и что делал, не случись того события со мной. Не знаю, поскольку оно случилось. Мне неведомо, пришёл бы я к театру, вышел бы на сцену, стал бы делать спектакль, писать пьесы, а потом и литературу без того вполне случайного, неожиданного и теперь кажущегося магическим события…»