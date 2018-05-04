Турнир MMA, Чайковский или киберспорт. Куда пойти на выходных 5-6 мая?

Смотрим новых «Мстителей», поем патриотические песни, знакомимся с игровой кибериндустрией и наблюдаем за боями без правил вместе с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Все это и много другое — в разносторонней афише «АиФ-Урал» на выходные дни.

«Мстители: война бесконечности» (16+)

Пока мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться ни один супергерой, возникает новая угроза из космоса. Танос — межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.

Где: во всех кинотеатрах городаКогда: премьера с 3 маяВход: от 100 до 600 руб «Собибор» (12+)

В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.

Где: во всех кинотеатрах городаКогда: премьера с 3 маяВход: от 110 до 460 руб Фестивали

Фестиваль патриотической песни «О родине, о доблести, о славе»

Зрителей ждет вокальный фестиваль-конкурс. Принимают участие в нем дети и молодежь. Выступления состоятся в номинациях «Соло» и «Ансамбль».

Где: ЦПКиО им. МаяковскогоКогда: 6 мая, с 12 до 16 часовВход: свободный

Киберфест

Фестиваль киберспорта и компьютерных игр. На фестивале гости смогут попасть в потусторонний мир ретро-компьютерных игр под названием «Фабрика Арт-позитив». Посетителей ждут косплей, инсталляции в стиле апокалипсис, ретрокомпьютеры, мастер-классы и зоны для взрослых, где можно будет пострелять из настоящего оружия холостыми патронами. Кроме того, на фестивале пройдут турниры по различным компьютерным играм. Также гостям продемонстрируют новинки компьютерной и мобильной индустрии.

Где: музей «Россия — моя история»Когда: 5 и 6 мая, с 11 до 20 часовВход: 130 руб — детский, 430 руб — взрослый билет

Дизайн-маркет «Фактура»

На фестивале можно будет купить изделия ручной работы, а также принять участие в мастер-классах. Чтобы принять участие в более чем 38 мастер-классах необходимо будет оплатить расходные материалы, стоимость которых варьируется от 50 до 200 рублей. Также посетителей ждет развлекателньая программа и выступления музыкантов.

Где: Ельцин ЦентрКогда: 5 мая, с 11 до 20 часовВход: 50 руб, дети до 10 лет и пенсионеры — бесплатно

Спорт

Когда: 5 мая, в 18 часовГде: КРК «Уралец»Вход: от 1 до 2,5 тыс. руб Лекции и мастер-классы

«Награда для героя»

Мероприятие предназначено для детей 6-10 лет. Во время лекции маленькие посетители узнают о традициях создания и вручения орденов и медалей, встретятся с настоящими героями нашей страны и послушают об их подвигах, а главное — смогут создать собственную медаль в лучших традициях отечественной фалеристики.

Когда: 6 мая, с 12 до 13.30Где: Ельцин ЦентрВход: 200 руб Театр

«Ленинградка» (16+)

Актриса Театра Драмы, лауреат премии П. И. Роддэ Надежда Ускова покажет в Доме Актера свой моноспектакль по пьесе Владимира Балашова «Ленинградка. В четырех частях зрителям покажут жизнь женщины, прожившей в Ленинграде в 1916, 1926, 1941 и 1974 годы. Спектакль „Ленинградка“ — это рассказ о ровеснице XX века — женщине, чья судьба неразрывно связана с непростой историей этого столетия и созвучна с нею внезапными поворотами, драматическими событиями и тяжелыми испытаниями.

Когда: 6 мая, в 17 часовГде: Дом АктераВход: 400 руб Концерты

»Солнцеворот»

В Максим-холле фолк-группа «Солнцеворот» исполнит известные песни советского времени, среди которых «Прощание славянки», «Когда мы были на войне», «Здесь птицы не поют», «Темная ночь», «Журавли». Каждый номер программы напоминает мини-спектакль, но все они объединяются в одно действо, от которого замирает сердце.

Когда: 5 и 6 мая, в 19 часовГде: Театр ЭстрадыВход: от 500 до 700 руб Чайковский. Симфония №1 В программа вечера: Чайковский — «Коронационный марш», Томази — «Концерт для тромбона с оркестром», Арутюнян — «Концерт для трубы с оркестром», Чайковский — «Симфония №1 „Зимние грезы“». Знаменитые произведения исполнят уральский молодежный симфонический оркестр, дирижер — Энхэ, тромбон — Андрей Горяев, труба — Виталий Морозов

Когда: 6 мая, в 18.30Где: Свердловская филармонияВход: от 600 до 950 руб