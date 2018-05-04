Афиша выходных в Оренбурге с 4 по 6 мая

Выходные наступили после ускоренных будней. Готовы снова окунуться в атмосферу театров и вечеринок? Где и как можно провести выходные в афише ПроОрен.

Пятница, 4 мая С 18:00 встречаем вечер пятницы в Lexis Sofa Bar под приятную музыку от команды Ray Douglas. Позже устраиваем жаркие весенние танцы под треки DJ's Zайцева и Stray'я. Вход свободный. 18+

Спектакль-ревю «За жизнь», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, начнётся в 18:30. Историю настоящей дружбы смотрим на сцене оренбургской музкомедии. Билеты: 200 руб. 6+

В 19:00 в Оренбургском драмтеатре начнется спектакль «Письма памяти». Такие постановки важно знать и видеть. Билеты от 150 руб. 12+

Здесь все под подозрением! Фанатов популярной игры «Мафия» ждут с 20:00 в Некафе на Кирова, 13. Вход — 300 р. 18+

Суббота, 5 мая В 17:00 начинается весенний турнир по FIFA 17 на платформе PlayStation 4. Встречаемся в Некафе и боремся за призы. Участие: 250 руб. 16+

Или же в это время идём в Оренбургскую музкомедию. Здесь покажут всем знакомый спектакль «Три мушкетера». Билеты от 400 рублей. 12+

На сцене оренбургского драмтеатра смешная и трогательная комедия «Шесть блюд из одной курицы» в 18:00. Билеты от 200 руб. 16+

Воскресенье, 6 мая Мюзикл Кима Брейтбурга «Снежная Королева» покажут на сцене оренбургской музкомедии в 11 утра. Билеты от 300 руб. 0+

В 17:00 начинается эстрадное ревю «Птица счастья 2: Goodbye, Америка» в оренбургской музкомедии. Билеты от 150 руб. 6+