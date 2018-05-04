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Губкинцы искупали хор Сретенского монастыря в овациях
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Губкинцы искупали хор Сретенского монастыря в овациях 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
30 апреля 2018 года в Губкинском состоялось грандиозное выступление хора Сретенского монастыря. На концерт, прошедший во Дворце культуры «Нефтяник», были приглашены сотрудники ООО «РН-Пурнефтегаз», ветераны, люди с ограниченными возможностями, духовенство, казаки, учащиеся «РН-классов» и представители общественных организаций города.
Концертная программа «Россия: время, вперед!» cтала четвертым совместным проектом "Роснефти" в череде ярких представлений с одним из самых известных хоровых коллективов страны. Постановки «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые» и «Романовы» прошли с огромным успехом в Губкинском в 2015, 2016 и 2017 годах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе «РН-Пурнефтегаз».
Впервые вместе с хором Сретенского монастыря на сцене «Нефтяника» выступили ансамбль «Терем-квартет», финалисты шоу «Голос» и «Синяя птица», артисты театра и кино. В концерте приняла участие и вокалистка Губкинского — ученица 11 класса средней школы №4 Виктория Карамаринова исполнила песню «С чего начинается Родина». Вниманию зрителей было представлено восемь самобытных картин — от «Руси первозданной» до «Современной России». Авторы проекта использовали видеографику, видео-инсталляции и световое шоу, что связало в единое целое классику и достижения современного искусства, прошлое и будущее.
После представления зрители делились впечатлениями о том, что концерт вызвал у них чувство гордости за свою страну. Программа «Россия: время, вперед!» будет представлена зрителям в 22 городах присутствия НК «Роснефть». Гастрольные туры пройдут с марта по июнь 2018 года.
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