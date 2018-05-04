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Отчетный концерт женского клуба Планета позитива прошел в Вороновском
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Отчетный концерт женского клуба Планета позитива прошел в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: страница группы клуба в социальных сетях
Женский клуб «Планета позитива» из поселения Вороновское провел отчетный концерт. Об этом сообщили на странице группы объединения в социальных сетях 1 мая.
Всего пять новых направлений были открыты за три года — скандинавская ходьба, занятия по йоге, плавание, лечебная физическая культура и театр.
В рамках отчетного концерта представительницы клуба появлялись на сцене и со скандинавскими палками, и сидя на ковриках, продемонстрировав любимые позы из йоги. Упражнения по ЛФК ведущие выполнили вместе со зрителями, сообщили на странице группы «Планеты позитива» в социальных сетях.
Творческое направление представили, прочитав стихотворения и исполнив русские романсы.
Отметим, что 27 апреля в Доме культуры «Дружба» участницы совместно с ребятами из Молодежной палаты поселения Вороновское организовали спектакль «Обычная совсем история».
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