Отчетный концерт женского клуба Планета позитива прошел в Вороновском

Фото: страница группы клуба в социальных сетях

Женский клуб «Планета позитива» из поселения Вороновское провел отчетный концерт. Об этом сообщили на странице группы объединения в социальных сетях 1 мая.

Всего пять новых направлений были открыты за три года — скандинавская ходьба, занятия по йоге, плавание, лечебная физическая культура и театр.

В рамках отчетного концерта представительницы клуба появлялись на сцене и со скандинавскими палками, и сидя на ковриках, продемонстрировав любимые позы из йоги. Упражнения по ЛФК ведущие выполнили вместе со зрителями, сообщили на странице группы «Планеты позитива» в социальных сетях.

Творческое направление представили, прочитав стихотворения и исполнив русские романсы.

Отметим, что 27 апреля в Доме культуры «Дружба» участницы совместно с ребятами из Молодежной палаты поселения Вороновское организовали спектакль «Обычная совсем история».