Следующий год в России объявлен Годом театра 

Владимир Путин, президент России, подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года театра».
Владимир Путин в театре / http://static.kremlin.ru/
«В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра», — отмечается в документе.
В указе говорится о том, что российское правительство должно до 1 июня текущего года сформировать организационный комитет, который будет реализовывать прописанные в документе распоряжения, и утвердить его состав. Также правительство обязано обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по проведению Года театра в РФ. Органам исполнительной власти российских субъектов рекомендовано организовывать мероприятия в рамках Года театра. Документ вступает в силу со дня его подписания. Его полный текст уже размещён на официальном интернет-портале Кремля.