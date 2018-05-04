Следующий год в России объявлен Годом театра

Владимир Путин , президент России, подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года театра».

Владимир Путин в театре / http://static.kremlin.ru/

«В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра», — отмечается в документе.