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Министр спорта Татарстана: «Казань к чемпионату мира готова практически на 100 процентов»
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Министр спорта Татарстана: «Казань к чемпионату мира готова практически на 100 процентов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Реальное время
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что тестовый матч чемпионата мира-2018 на «Казань Арене», в котором футболисты казанского «Рубина» сыграли с «Уфой» в рамках чемпионата России, прошел успешно. По мнению Леонова, все службы справились с поставленными задачами.
— Успешно и оперативно была проведена учебная эвакуация зрителей по завершении матча, были сделаны выводы по работе «последней мили», — цитирует «Р-Спорт» Леонова. — Все недочеты мы в рабочем режиме устраним до начала чемпионата. В целом Казань и «Казань Арена» к чемпионату мира готова практически на 100 процентов.
Когда пройдет чемпионат мира по футболу
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