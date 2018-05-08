Министр спорта Татарстана: «Казань к чемпионату мира готова практически на 100 процентов»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что тестовый матч чемпионата мира-2018 на «Казань Арене», в котором футболисты казанского «Рубина» сыграли с «Уфой» в рамках чемпионата России, прошел успешно. По мнению Леонова, все службы справились с поставленными задачами.

— Успешно и оперативно была проведена учебная эвакуация зрителей по завершении матча, были сделаны выводы по работе «последней мили», — цитирует «Р-Спорт» Леонова. — Все недочеты мы в рабочем режиме устраним до начала чемпионата. В целом Казань и «Казань Арена» к чемпионату мира готова практически на 100 процентов.

Когда пройдет чемпионат мира по футболу