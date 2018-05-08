Пробки из людей и машин. Что показала «репетиция» чемпионата мира в Казани?

7 мая в Казани прошла репетиция чемпионата мира, за которой следили представители FIFA. Тестовый матч «Рубин» с «Уфой» выявил недостатки в организации футбольного праздника. Подробнее — в материале АиФ-Казань

В этот день «Рубин» никаких турнирных задач по сезону не решал, но спортивная интрига на заключительную домашнюю игру сезона нашлась — ветеран Карадениз официально попрощался с Казанью.

На дороги лучше не соваться

Театр начинается с вешалки, а поход на «Казань Арену» этим летом — за 800 метров до стадиона. Начать хочется с ситуации на дорогах, которая обещала быть напряженной для жителей «кварталов» из-за «последней мили». Без неразберихи не обошлось.

«Да мне во двор только заехать!», — мужчина средних лет упорно не понимает, почему не может попасть к своему дому, но сотрудники ГИБДД , оккупировавшие все перекрестки вблизи стадиона, с трудом, но все же объяснили пути объезда. Вообще, коммуникационная особенность работы патрульных служб зачастую оставляла желать лучшего — откровенной грубости не было, но было видно, что гаишники не в восторге от происходящего и не пытаются это скрыть.

Ситуация на дорогах была хуже не придумаешь — час пик вечером понедельника, а тут еще и ремонтные работы на проезжей части. Пробка на ул. Чистопольской протянулась на два километра до границы «последней мили», а две другие ключевые улицы в навигаторах окрасились в красный цвет — водителям было не позавидовать. Зато со дворов выпускали спокойно, да и после игры дороги удалось открыть быстро — уже хорошо.

На то он и тест, чтобы ситуация дошла до всех и владельцы автомобилей начинали прикидывать варианты на лето. Кажется, не все до конца верили, что все заявленные дороги действительно будут перекрыты. А летом еще и придется смириться с перекрытием ул. Сибгата Хакима, но у Казани есть месяц, чтобы наладить логистику и проявить внимание не только к 45 тысячам болельщиков на стадионе, но и тысячам людей за рулем.

На подступах к арене

На чемпионате мира многие болельщики будут пытаться в последний момент получить FAN ID в пунктах вокруг стадиона (что подтверждает опыт Кубка конфедераций). На матче «Рубина» и «Уфы» удалось отрепетировать и эти очереди — люди стояли в кассы за бесплатными билетами. В такие моменты нужно открывать все окошки, а не тремя-четырьмя кассирами обслуживать сотни людей.

На металлорамках — спокойно и без очереди, но при этом 1 из 3 досмотровых лент не работала. На чемпионате риск возникновения человеческих пробок весьма вероятен. Сейчас это помешало едва ли, но помнится, какой кошмар был на матче сборных России и Ирана. На мундиале такого допускать нельзя. Живой досмотр показался абсолютно уместным — тщательным, но без пристрастия.

Неплохо сработали волонтеры вокруг арены — «билетик приложить сюда», «на такой-то сектор через такой-то вход» и позитив оставляли очень приятное впечатление. Другое дело, что ребята казались немного несобранными — в компании из 6-7 человек активность проявляли полтора человека.

Смущало это далеко не всех — народ массового шел на футбол, такого в Казани не было давно. Отцы с сыновьями, целые семьи, мамы с грудными детьми.

В коридорах есть над чем работать

То, что происходило в коридорах — полностью на совести организаторов. Мусорных баков должно быть больше (и, кстати, не только там, но и возле домов напротив стадиона, мимо которых идут зрители). Импровизированные свалки Казань не украсят. На точках питания нужно усилять персонал — вышедшие на перекус болельщике в перерыве пропускали начало второго тайма.

Собственно, футбол

Был ни о чем. «Рубин» смотрелся интереснее, но за полтора часа игрового времени опасных моментов создал ровно полтора. Но как приятно было смотреть на газон, который после матча был абсолютно в том же состоянии, что и до стартового свистка — никаких нарывов и залысин, как на игре со «Спартаком» , не было и близко. В июне-июле травяную поляну ждет более интенсивный график игр, но сомнений в том, что все будет в порядке, нет. Работу над ошибками провели.

Герой вечера

Гекдениз Карадениз вышел на поле в начале второго тайма и немного приободрил зрителей, потянувшихся было по домам. Гек получал мяч и чаша наполнялась одобрительным гулом, он его терял — и зритель переживал вместе с ним. 10 лет в сезоне и преданность рубиновым цветам — местной публике не так много нужно для того, чтобы любить всем сердцем.

Церемония прощания после матча выдалась несколько скомканной. Вместе с Караденизом на поле вышли его жена и дети, а также родственники, прилетевшие из Турции. «Рубин» вручил игроку подарки — футболку с цифрой 300 и портрет турка, составленный из 140 фамилий игроков, вместе с ним выступавших за команду. Когда Карадениз взял в руки микрофон, чтобы обратиться к фанатам, он заплакал на первом же слове: «Я вас люблю. Казань всегда будет моим домом».

Клуб навечно закрепил за Караденизом 61-й номер и поднял его футболку под своды «Казань Арены». Теперь Бердыев ждет его в тренерском штабе. На круге почета турку рукоплескало больше людей, чем когда-либо приходило на этот стадион в этом сезоне.

Официально

Владимир Леонов , министр по делам молодежи и спорту РТ:

«В рамках тестирования мы должны были дополнительно проверить операционную и инфраструктурную готовность к матчам мундиаля, по таким, в частности, вопросам, как работа служб стадиона, организация работы общественного транспорта в условиях ограничения движения, работа шаттлов, доставлявших зрителей от метро до стадиона, организацию безопасности, работу волонтеров и т.д.

Получить билеты на матч в кассах «Казань Арены» можно было бесплатно. Это обеспечило хорошую заполняемость объекта, что, в свою очередь, позволило протестировать все сервисы в максимальном объеме и определить, какие моменты нам необходимо еще раз проработать, довести до автоматизма.

По итогам тестирования все службы справились с поставленными задачами. Успешно и оперативно проведена учебная эвакуация зрителей по завершении матча, были сделаны выводы по работе «последней мили» — все недочеты мы в рабочем режиме устраним до начала чемпионата».