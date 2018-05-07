Сесар Навас: «Казань Арена» готова к ЧМ-2018"

Защитник «Рубина» Сесар Навас высоко оценил состояние «Казань Арены» перед чемпионатом мира-2018. Сегодня на стадионе состоялся матч 29-го тура чемпионата России между казанским клубом и «Уфой» (0:0).

— Поле было очень хорошим. Оно готово к чемпионату мира, как и стадион, — цитирует «Р-Спорт» Наваса. — Была атмосфера чемпионата мира, чувствовалось, что он скоро начнется. Люди праздновали на трибунах, им было весело. Приятно было попрощаться с болельщиками, которых не увидим до следующего сезона.

"Казань Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Корея — Германия (27 июня). Также на стадионе состоятся игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

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