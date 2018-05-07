Ещё
Сесар Навас: «Казань Арена» готова к ЧМ-2018"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сесар Навас: «Казань Арена» готова к ЧМ-2018" 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Фото: Реальное время
Защитник «Рубина» Сесар Навас высоко оценил состояние «Казань Арены» перед чемпионатом мира-2018. Сегодня на стадионе состоялся матч 29-го тура чемпионата России между казанским клубом и «Уфой» (0:0).
— Поле было очень хорошим. Оно готово к чемпионату мира, как и стадион, — цитирует «Р-Спорт» Наваса. — Была атмосфера чемпионата мира, чувствовалось, что он скоро начнется. Люди праздновали на трибунах, им было весело. Приятно было попрощаться с болельщиками, которых не увидим до следующего сезона.
"Казань Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Корея — Германия (27 июня). Также на стадионе состоятся игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).
Рубин — Уфа  Когда пройдет чемпионат мира по футболу
Спорт-Экспресс: последние новости
Роман Нойштедтер: "Больше всего нравится русская: борщ, пельмени, манты, пирожки" В Госдуме назвали победу "Икара" на "Оскаре"-2018 политической Доменико Кришито: "Мы начали сезон очень хорошо, но потом у нас появились проблемы"
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я хочу раздеться»14
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали9
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу35
Как снимали самую эротическую сцену советского кино4
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение